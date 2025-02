Šta se dešava sa telom kad dugo nemate seksualne odnose, objašnjava psihoterapeutkinja

Intimni odnosi dobri su za naše zdravlje, ističu stručnjaci. Seks, osim toga što povećava nivo serotonina i oksitocina u telu, umanjuje stres, lek je i za miran san, sagoreva kalorija, ali pomaže i kod glavobolja .

Suzdržavanje od seksualnih odnosa nema nužno ozbiljne negativne posledice, ali telo i mozak reaguju. To ima određene prednosti i mane, a najviše utiče na mentalno zdravlje.

Psihoterapeutkinja Marija Milenković u emisiji „Puls Srbije“ na Kurir televiziji, otkrila je da ne postoji pravilo kada je idealno vreme za stupanje u seksualne odnose.

„To je intimno i lično pitanje. Ne postoji pravo ili univerzalno vreme kada treba stupiti u seksualne odnose. To je individualna stvar i seksualnost je esencija života. To je odlika naše ličnosti. Kako doživljavamo detinjstvo, majku, dosta utiče na to. Kod rasturenih porodica imamo Edipov kompleks na primer. Svi ti faktori utiču na našu sliku o svetu i o partneru za kim tragamo“, rekla je Marija Milenković u emisiji „Puls Srbije“.

Ona dodaje da dugotrajna apstinencija može dovesti do niza tegoba poput gubljenja ciklusa.

„Imamo paradoks. Imamo devojke koje vrlo mlade stupaju u seksualne odnose i žene koje kasno ulaze u seksualne odnose. To je nemogućnost adaptacije i pronalaska sebe u tom seksualnom smislu. Uzrok može biti neadekvatni porodični odnosi i traume“, kaže psihoterapeut i dodaje:

„Dolazi do toga da dugotrajna apstinencija dovodi do niza psiholoških tegoba. Vrlo često se dešava da žene onda izgube ciklus, a tu se medicina i psihologija prepliću“, rekla je Marija.

Nedostatak seksa duže vreme povećava rizik od naleta stresa, lošeg raspoloženja i anksioznosti. Nesanica je takođe povezana sa apstinencijom. Muškarci koji duže vreme apstiniraju od seksa, mogu imati probleme sa postizanjem erekcije, kada prestanu sa apstinencijom.

Ali, ima i prednosti.

Apstinencija kod muškaraca povećava nivo testosterona u telu, što povećava rast mišića, nivo energije, snage, kao i koncentracije i pamćenja.

(Stil)

