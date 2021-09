Šta se događa s vašim mozgom ako previše gledate filmove za odrasle

Porno industriju često optužuju za negativan uticaj na seksualnost. Iako neka istraživanja s vremena na vreme dokazuju i pozitivne efekte gledanja 18+ filmova, ovi filmovi su često povezani s otupljivanjem, opasnošću od zavisnosti i očekivanjima od sopstvenog seksualnog života i od partnera/partnerke koja su nerealna. Istraživanje objavljeno u časopisu The Conversation sada je pokazalo da imaju i druge efekte na naš mozak.

Šta se događa od previše pornografije

Za potrebe istraživanja je istraživački tim sa kanadskog univerziteta Laval ispitao veze u nervnom sistemu koje učestvuju u procesu učenja i pamćenja. Naučnici su otkrili da pornografija ima veliki efekat na razvoj mozga. To je zato što uzrokuje oštećenje prefrontalnog korteksa, prednjeg režnja mozga, koji igra važnu ulogu u ličnosti, donošenju odluka, moralu i ponašanju.

A šta to znači za ljude koji preterano gledaju pornografiju? Budući da se prednji režanj razvija vrlo dugo, a u potpunosti i u odraslom dobu, a da se taj proces prekida, vraćamo se u adolescenciju. U najgorem slučaju, to može dovesti do mentalnih poremećaja i kompulsivnih radnji ili nemogućnosti donošenja ispravnih odluka.

Može li pornografija da izazove zavisnost?

Još 2014. godine je istraživački tim iz berlinskog Charitéa otkrio na muškim ispitanicima od 21 do 45 godina da je redovna konzumacija seksualnih filmova smanjila veličinu nucleusa caudatusa u mozgu. Ovaj deo mozga odgovoran je za onemogućavanje spontanih aktivnosti, odlučivanje o važnosti i prepoznavanje nagrada. Ako je sposobnost tog dela mozga ograničena, to izaziva želju za dobijanjem nove nagrade iznova i iznova. Drugim rečima: konzumacija pornografije može dugoročno da postane zavisnost.

