Šta sve muškarci žele da vam kažu o seksu, ali im neugodno

Tracey Cox kaže da postoji nekolicina stvari na koje se svi žale u spavaćoj sobi. Britanska stručnjakinja za seks razgovarala je s ljudima o stvarima koje bi voleli da promene.

Što je to što bi stvarno želeli da kažemo svom partneru o seksu, ali smo zabrinuti da ćemo povrediti njihove osećaje?

Obično se misli na odgovore poput: ‘Budi nežniji/čvršći’, ‘Daj mi više predigre’, ‘Češće se seksajmo’… Iznenadićete se koliko su odgovori zapravo drugačiji od očekivanih, emocionalniji.

Vibrator ne radi ništa za njihov ego

– Supruga me doslovno lupka po glavi kad joj je dosta oralnog seksa i kaže ‘Zašto mi ne daš da završim?’ Ovo je kod za ‘Izvadite vibrator iz ladice’ – ispričao je jedan muškarac. Žene vole da gledate njen orgazam jer misle da je to seksi, ali muškarcima ponekad nije lako da uživaju dok gledaju njen orgazam koji postiže sa ‘mašinom’ s kojom se oni ne mogu takmičiti. Za neke je to ponižavajuće.

Prestanite govoriti o veličini

Reći da veličina nije važna samo pojačava muškarčeve osećaje da jeste.

Inicirajte seks

Muškarce muči osećaj da su oni ti koji moraju povući prve poteze, zbog toga oni često misle da se žene seksaju s njima samo kako bi im ugodile, a ne zato što to stvarno žele. Osećaju se kao da mole za to i to im nije nimalo ugodan osećaj.

Nemojte zanemariti testise

Muškarci vole da im se obrati pažnja na testise. Vole kada se žene igraju s njima.

Prestani biti tako lepa

– Znam da zvuči ludo, ali svima je očito da je ona daleko privlačnija od mene. Još uvek ne mogu shvatiti zašto je odabrala mene jer je daleko iznad mene. Kad vidim njene noge omotane oko mog trbuščića, osećam se loše zbog sebe. Brinem se kad imamo oralni seks je li primijetila da gubim kosu. Ironija je što ne shvata da je lepa i uvek naglašava da nije dovoljno mršava – požalio se muškarac.

‘Pojačajte’ malo kad mi dajete ručni posao

Žene se često boje da ne povrede partnera kada ih on zamoli da ga jače stisnu. Penis je tvrd i ne osećaju ga kad ste previše nežne.

Prestanite da se pretvarate

Muškarci znaju kada glumite, jer znaju kakve ste kad doživljavate pravi orgazam. Što je još gore, mislite da oni to stvarno ne primećuju. Žene većinom to rade kada nisu raspoložene za seks, ali ih ne žele razočarati.

Nemoj mi zamerati gledanje pornografije

Svi muškarci to rade, a ako kažu da nisu, lažu. To je ono što muškarci čine i to nema nikakve veze sa seksom. Žene ne bi trebalo da to shvataju lično.

Našem seksu nedostaje uzbuđenja i strasti

U krevet žene često dolaze s kućnom odećom koju onda moraju skidati, zatim leže i čekaju da partner nešto učini. Moraju je moliti da ih na bilo koji način dodirne, a nakon pet minuta neugodne predigre pitaju ga je li spreman. Iako su se jedva zagrejali, muškarci pristaju jer ne žele da ova retka prilika prođe. Posle požele jedno drugom laku noć… To je za njih najtužniji seks koji imaju i ponekad bi radije masturbirali nego prošli kroz to.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.