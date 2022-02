Šta žene zaista žele da kažu o seksu, ali im je neugodno

Tracey Cox kaže da postoji nekolicina stvari na koje se svi žale u spavaćoj sobi. Britanska stručnjakinja za seks razgovarala je s ljudima o stvarima koje bi voleli da promene. Jedna žena je priznala da joj je dosta pokušaja njenog partnera da kopiraju pornografiju.

Što je to što bi stvarno željeli da kažete svom partneru o seksu, ali ste zabrinuti da ćete povrediti njihove osećaje?

Obično se misli na odgovore poput: ‘Budi nežniji/čvršći’, ‘Daj mi više predigre’, ‘Češće se seksajmo’… Ali, ovaj put ne. Iznenadili biste se koliko su odgovori zaista drugačiji od očekivanih, duboko emocionalniji.

Što žene žele da kažu muškarcima

Žene su sjajne u priznavanju svega kada je u pitanju seks. ‘Slušaj kad ti kažem što mi se sviđa, a što ne. Ne volim uvek stiskanje grudi, na njih utiče doba u mesecu i znaju zaboleti. Rekla sam mu da me prvo pita, ali svejedno, svaki put, njegove ruke idu prema njima i on ih snažno stišće. Ako se bunim, on se čudi’, žali se jedna žena.

Nemoj biti tako ozbiljan po pitanju seksa

Žene vole isprobavati nove stvari, a one ponekad ne uspeju. Smešno je kad stvari ne idu po planu i partner bi trebao da vidi i smešnu stranu toga, piše Daily Mail.

Prestani biti tako grub

U većini članaka o seksu piše da su muškarci pregrubi s prstima.

Doživeti ženski orgazam nije tako teško!

Muškarci često govore da razumeju kako su žene komplikovane i da teško doživljavaju orgazam. Kako onda mogu doživeti orgazam za manje od pet minuta s odgovarajućom tehnikom, ljubavnikom ili vibratorom. S veštinom, osetljivošću i vežbom, ženski orgazam je lako postići. Razlog njihovog pogrešnog mišljenja jeste što oni misle da je prava tehnika guranje penisa u i iz vagine.

Zabrinjava ga korištenje lubrikanta

Dodavanje malo lubrikanta pre seksa žene rade jer ih često požuruju na snošaj. Ako im se ne sviđa, neka nauče kako pravilno uzbuditi ženu pre nego što krenu penetrirati u nju.

Samo stavite kondom i nastavite

Postoje tipovi koji insistiraju da im partnerka stavi kondom. Zašto? Stavite ga sami. Taj čin nikada neće biti seksi, zato prestanite pokušavati to učiniti privlačnim. Kondomi su ipak samo nužnost.

Prestani govoriti gluposti

Partner vas neprestano pita neke stvari tokom seksa. Nije da ste se tek upoznali, zato stalno traženje potvrda i uveravanja je nepotrebno.

Prestanite biti opsednuti veličinom svog penisa

Opsesija o veličini penisa zna biti zamarajuća. Ne biste bili s njim da ne uživate u seksu i intimnosti. Da je manje gledao pornografiju, možda ne bi bio toliko zaokupljen veličinom.

Zaboravite pornografiju!

To vam ne govori ništa o tome što žene žele i vole. Pitajte isključivo svoju partnerku što joj se sviđa, a što ne. Svaka je žena drugačija.

Istuširaj se pre seksa!

Njemu to možda ne smeta, ujutro će hteti seks i pre nego što se umijete. Ali, nekim ženama smeta.

