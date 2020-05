Stenjanje, vrištanje ili šapat: Šta muškarci žele da čuju u krevetu

Krici uzbuđenosti, erotsko stenjanje, pričanje prljavština ili slatka mala šaputanja na jastuku… Šta najviše muškarac voli da čuje tokom seksa?

Verovatno znate i same: jedna pogrešna reč za vreme seksa može pokvariti raspoloženje. Međutim, postoje zvuci ili reči koje još više mogu zapaliti strasti.

Na ‘Reditu’ su muškarci podelili koje reči partnerke ih najviše ‘pale’ – i nisu baš zahtevni i perverzni kao što neke dame misle, prenosi Miss7.hr.

Ovo vole da im govorite tokom seksa.

1. Izraze iskrene radosti i strasti

• „Iskreno oduševljenje.“

• „Ne treba ništa da govori, dovoljno je da stenje od užitka.“

• „Strasno stenjanje.“

• „Izraze iskrene strasti.“

2. Molim te, daj mi!

• „Volim glasno stenjanje uz porciju dirty talka i molbi.“

• „Volim kad me gleda u oči i kaže ‘molim te, uđi u mene’ – od toga totalno podivljam.“

• „Da me zaista želi.“

3. Sve osim ničega!

• „Sve je dobro, svejedno radi li se o prostotama ili glasnom stenjanju. Ako je mirna i tiha, to mi brzo pokvari raspoloženje.“

• „Sve osim ćutanja.“

• „Bilo šta. Najradije neke reči, stenjanje – sve je OK. Tiha je jedino kad nešto ne radim kako treba…“

4. Uputstva

• „Uputstva šta treba da radim i šta joj se sviđa.“

• „Neka uputstva . Na primer, šta joj je OK, a šta nije.“

5. Iskrenost

• „Želim da čujem da je sto posto ‘u igri’. Nisu mi potrebne nikakve posebne reči ili zvuci. Ako glasno stenje, to je OK. Prostote? Neka se isprazni! Uputstva – ‘tu!’, ‘brže’ su super. Ali, moram da verujem da sve to nije tek šou koji izvodi za mene. I samo bez ‘tatice’! Uhhhh…“

• „Ne volim kad me zeza i smeje mi se… Mora da bude koncentrisana na ono što se događa u krevetu.“

Hm, ko bi to pomislio? Izgleda da većina muškaraca želi da čuje da vam je zabavno i da uživate u seksu. A ako oni ispune svoj deo pri tome, onda i vi njima možete ispuniti te želje.

