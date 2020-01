Strastvena kompilacija: Najbolje pesme za vođenje ljubavi (video)

Devedesete su bile decenija senzualnih nota i smelih tekstova. Ništa ne može probuditi strast kao dobar ritam i melodija oslobođena svih kočnica, kojima ćete naglasiti koliko želite svog partnera.

Muzika igra veliku ulogu u igri zavođenja i ima moć da probudi naša čula. Od sumraka do svitanja, ova kompilacija po izboru PopSugara će biti pravi pogodak za zavodljiv ples u krevetu.

I Wanna Sex You Up – Color Me Badd

Erotica – Madonna

Let’s Talk About Sex – Salt-N-Pepa

2 Become 1 – Spice Girls

I’m Too Sexy – Right Said Fred

Cream – Prince & The New Power Generation

Creep – TLC

Babydoll – Mariah Carey

Smooth – Rob Thomas i Carlos Santana

Don’t Let Go – En Vogue

Any Time, Any Place – Janet Jackson

Criminal – Fiona Apple

No Diggity – Blackstreet

Nice & Slow – Usher

U Can’t Touch This – MC Hammer

Boombastic – Shaggy

Genie in a Bottle – Christina Aguilera

California Love – 2Pac

. . . Baby One More Time – Britney Spears

I’ll Make Love to You – Boyz II Men