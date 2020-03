Stručnjak otkriva zašto varamo i kada smo zaljubljeni

Antropološkinja Helen Fišer proučava razlike među polovima i evoluciju. Njen TED govor „Zašto volimo, zašto varamo“ je pogledalo više od 11 miliona ljudi.

Prenosimo deo govora Helen Fišer koji otkriva da li je moguće varati i kada volimo partnera.

“Shvatila sam da romantična ljubav nije emocija. Oduvek sam mislila da je ona čitav niz emocija, od veoma snažnih do veoma slabih. Ali to je zapravo nagon. Nastaje radom mozga, i to onog dela koji je odgovoran za žudnju. To je onaj deo mozga koji je aktivan kada posežete za čokoladom, kada želite da dobijete unapređenje na poslu. To je rad mozga. To je nagon.

I mislim da je moćniji od seksualnog nagona. Ako pitate nekoga da spava s vama i oni vam kažu: “Ne, hvala.”, ne poželite da se ubijete niti padate u depresiju. Ali, širom sveta ljudi koji su odbačeni u ljubavi, ubiće za nju. Ljudi žive za ljubav. Ubijaju za ljubav. Umiru za ljubav…

Ulazak žena na poslovno tržište utiče na seks, romansu i porodični život. Pre svega, žene počinju da izražavaju svoju seksualnost. Zapanjena sam kada me ljudi pozovu i pitaju: “Zašto muškarci toliko varaju?” A ja kažem: “Zašto mislite da muškarci više varaju nego žene?” “Pa… muškarci više varaju!” A ja pitam: “Šta mislite s kim ti muškarci spavaju?” I – prosta matematika!…

Požuda, romantična ljubav i privrženost nisu uvek međusobno povezani. Možete osećati duboku privrženost prema životnom partneru dok osećate snažnu romantičnu ljubav za nekog drugog, i dok osećate polni nagon prema trećim osobama.

Ukratko, sposobni smo da volimo više osoba istovremeno. Čak, možete da ležite u krevetu i da se prebacujete od dubokih osećanja privrženosti ka jednoj osobi, do dubokih osećanja zaljubljenosti prema nekom drugom. Kao da vam se u glavi odigrava sastanak odbora, a vi pokušavate da odlučite šta da radite. Iskreno, mislim da smo mi životinja koja nije stvorena da bude srećna, već životinja koja je stvorena da se razmnožava. A sreću sami pronalazimo i stvaramo. Ipak, mislim da možemo da imamo dobre međuljudske odnose.”

(Ivana Stojanov, nova.rs)