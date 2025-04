Stručnjak za veze upozorio: Jedna noćna navika može značiti da vas partner vara

Postoji jedna stvar na koju treba obratiti pažnju i to posebno noću, jer bi to moglo da ukaže na to da li vas partner vara…

Da li ste zabrinuti da vas partner možda vara? Niko ne voli da bude prevaren, ali nažalost ponekad se to dešava. Stručnjaci za sastanke uvek raspravljaju o znakovima na koje treba obratiti pažnju da se to ne bi dogodilo. Ali sada, prema istraživanju vodećeg britanskog veb-sajta za vanbračne odnose IllicitEncounters.com, postoji jedan znak na koji treba obratiti pažnju, Daili Star.

Naime, ako se vaš partner probudi u čudno doba noći, to može biti zato što se osećaju krivim zbog prevare. Oko 52% je priznalo da ima problema sa spavanjem nakon započinjanja afere.

U međuvremenu, 15% varalica je takođe rano ustalo iz kreveta da bi poslalo poruku svom ljubavniku ili ljubavniku. Dakle, ako su budni noću i bude se rano sledećeg jutra, to bi mogao biti znak. Međutim, veb lokacija je otkrila da 28% njih nije imalo problema sa spavanjem ili je zapravo spavalo duže jer nisu bili „lišeni intimnosti“.

Još jedan znak da vaš partner vara je ako se mazi sa vama više nego obično. Ovo može uključivati grljenje, ljubljenje i tako dalje. Neverovatnih 57% reklo je da su pokazali dodatnu naklonost svom partneru dok su imali aferu iza leđa. Kristijan Grant, iz IllicitEncounters-a, je rekao: „Svi imamo dnevnu rutinu koje se pridržavamo, tako da kada postoje nestalne i neobjašnjive promene u toj rutini, obično postoji razlog iza toga. Na kraju krajeva, najvažnije je paziti na ponašanje za koje znate da je van karaktera. Nemojte to odbaciti kao jednokratnu fazu bez dima bez vatre.“

Iako se prevara može dogoditi u bilo koje doba godine, zanimljivo je da podaci Ešli Medison, kanadskog servisa za upoznavanje na mreži za oženjene osobe, pokazuju da je veća verovatnoća da će se to dogoditi oko Noć veštica. Muškarci koji će verovatno zalutati u vezi odlučiće da se oblače kao pirati, a prevarene žene obično nose policijsku uniformu.

(Večernji list)

