Stvarnost je drugačija: 5 najzanimljivijih i najčešćih POGREŠNIH mitova o seksu

Nebrojeno puta dokazano je da, bez obzira na to što svi znaju barem jednu osobu za koju to važi, ne postoji nikakva korelacija između veličine ekstremiteta, bila to ruka, stopalo ili glava, sa veličinom polnog organa kod muškarca.

Web prostorom još uvek kruži nekoliko mitova za koje smo skloni da verujemo da su činjenice, a u stvarnosti nemaju nikakvu podlogu za tako nešto.

Predstavljamo vam pet najčešćih i najzanimljivijih:

1. Hladan tuš za seksualnu frustraciju – Ovo je jedan od najčešćih filmskih klišea, muškarac, kojeg je zločesta junakinja uzbudila do vrhunca, samo kako bi ga ostavila „suvog“, potražiće pomoć ispod mlaza ledeno hladne vode kako bi se rešio frustracije i napetosti. Ovo funkcioniše samo na filmu i totalna je nebuloza, kažu naučnici.

Istraživači iz Velike Britanije dokazali su da ne postoji nijedan dokaz koji bi išao u prilog ovoj tvrdnji. Štaviše, hladan tuš zapravo stimuliše libido podižući nivo hormona u krvi. Krajnji rezultat je još veći stepen seksualnog uzbuđenja nego što je bio pre tuširanja. Ko zna, možda je tuširanje gotovo neizdrživo vrućom vodom pravo rešenje?

2. Seks u kasnoj trudnoći – Oko upražnjavanja intimnih odnosa za vreme trudnoće, posebno u zadnjem tromesečju, internetom kruže brojne polu-informacije i predrasude, zbog kojih većina ljudi misli da to nikako nije dobra ideja. Ipak, sva relevantna moderna istraživanja pokazala su da je snošaj za vreme kasne trudnoće ne samo siguran za vašu bebu, već i pomaže bržim trudovima i zdravijem porođaju.

Većina ginekologa saglasna je da bez problema možete da imate seksualne odnose sve do samog dana porođaja, ukoliko to oboje želite. Vrlo je verovatno da su ovaj mit naduvali muškarci pokušavajući na taj način da pridaju veličini svog ponosa nerealne proporcije.

3. Bred Pit i druge maštarije – Prema nekim istraživanjima, više od 90% svih polno aktivnih stanovnika naše male planete povremeno mašta o nekom drugom za vreme seksa sa svojim partnerom. Ovo je potpuno prirodan deo zdrave seksualne veze, tvrde lekari. Većina ljudi mašta o svojim prijateljima, komšijama, kolegama s posla i slavnim osobama.

Prema jednom istraživanju, 25% kanadskih muškaraca mašta o izmišljenim likovima, od slavne Beti Bup do Usamljenog jahača. Maštanje o različitim ljudima za vreme polnog odnosa s partnerom sasvim je u redu i normalno, te nikako nije znak da nešto ne štima u vezi, kako često volimo da mislimo.

4. Brzi i žestoki – Žene koje se lepe na frajere u „besnim“ automobilima i ćelavih glava su jedan od onih najgorih klišea, reći ćete, moderne i samosvesne devojke više vole nežne i ekološki osvešćene momke koji će uvek radije kupiti Prius nego nabudženu Hondu. Žao nam je što moramo da vas razočaramo, ali žene zaista više vole urlik besne zverke od 300 konjskih snaga, nego mjaukanje ekološkog autića.

Prema jednoj studiji, žene pokazuju mnogo veći stepen seksualnog uzbuđenja kada čuju zvuk Maseratija nego gradskog VW Pola. Naprotiv, VW Polo zapravo smanjuje nivo seksualne uzbuđenosti kod žena čak i ispod one uobičajene. Vlasnici Priusa, šta da vam kažemo, sigurni smo da ćete biti odlični prijatelji i rame za plakanje vašim superzgodnim prijateljicama.

5. Seks svakih sedam sekundi – Ako je verovati internetu, za ovu veoma raširenu predrasudu zaslužne su upravo žene, koje po svaku cenu žele prosečnog muškarca da svedu na nivo zombija kojem ništa drugo nije na pameti. Današnji muškarci su previše opterećeni poslovnim uspesima i finansijskim nedaćama da bi mogli da posvete tako veliki deo svoje umne energije razmišljanju o seksu.

Ustvari, 54% muškaraca razmišlja o seksu svega jednom dnevno, tvrdi studija Instituta Kinsi, dok 43% njih na seks pomisli svega nekoliko puta nedeljno, prenose mediji. Četiri odsto (ne)sretnika na seks pomisli svega jednom mesečno. Možemo samo da pomislimo kako bi feministička udruženja reagovala na ovu potpuno šovinističku glasinu da je situacija obrnuta.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.