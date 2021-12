Sumnjate da vas partner vara? 1 detalj ga u sekundi razotkriva! (video)

Kažu da, ukoliko partner želi da vas prevari, to može da uradi kad god i s kim god. U principu, to jeste istina, međutim, čak i ako se baš potrudi da to sakrije, postoje neki signali koji i te kako mogu da odaju.

Psiholog Danijel Ejkon je na društvenoj mreži TikTok otkrio kako na najlakši način da otkrijete da li vas partner vara. Ipak, on je istakao da to „funkcioniše“ samo ukoliko partner prethodno nije izgubio poverenje u vas, jer bi u suprotnom to moglo da mu posluži kao „opravdanje“.

Prema njegovim rečima, u većini slučajeva, kada partner iznenada počne da se ponaša sumnjivo i ne veruje vam, vrlo je verovatno da vas vara.

– Dakle, ako ste u vezi sa nekim ko vas optužuje da ga varate ili je zabrinut zbog toga što pričate sa drugim ljudima, iako nema razloga za to, to obično znači da on vara i priča sa drugim ljudima i samo je zabrinut da i vi radite isto – kaže Danijel.

On dodaje da se to u psihologiji zove „projekcija“.

– Ljudi ono što imaju u sebi projektuju na druge ljude – ističe psiholog.

Njegov savet mnogima se dopao, ali ima i onih koji nisu baš ubeđeni.

– Ovo nije baš sto posto tačno, ako osoba ima problem sa poverenjem ili traumu, onda ispituje svakoga, to nema veze sa tim da i sam vara“, „ne baš, šta ako neko ima anksioznost ili strah od napuštanja – komentarisali su.

Takođe, jedna devojka je napisala da to nije bilo tačno, bar u njenom slučaju.

– Ja sam konstantno optuživala svog bivšeg da me vara, a ja njega nisam varala. Tek godinama kasnije sam saznala da sam bila u pravu.

