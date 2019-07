Sumnjate da vas partner vas VARA? Evo 6 znakova za UZBUNU

Ovo su signali koji bi mogli upućivati na to da vas partner možda vara

Iako vam verovatno menjanje rutine ne zvuči kao nužno loša stvar, ako dolazi u kombinaciji s „malim glasom“ u vašoj glavi koji uporno govori da nešto nije u redu, vreme je da se zapitate o odnosu s partnerom.

Tragovi na odeći

Ovo je jedan od najuočljivijih znakova, ali ga žene često ignorišu i same sebi nude brojna opravdanja i obrazloženja. Ipak, obratite pažnju na to miriše li vaš partner drugačije i ima li neobične ožiljke po telu, savetuje Daily Mail.

Zadržavanje na poslu

Ako je vaš partner počeo neobično često da ostaja duže na poslu, češće odlaziti na poslovna putovanja ili troši značajno više novca na izlaske, vreme je da obratite pažnju gde, kako i s kim vaš partner provodi svoje vreme.

Sređivanje

Vaš partner se nikad nije volio sređivati, ali to se odednom promenilo? Ako on odednom provodi više vremena ispred ogledala i duže bira šta će obući, to može biti loš znak.

Tišina i zamišljenost

Oduvek ste odlično funkcionisal i uvek ste imali brojne teme za razgovor, ali se to sada promenilo? Ni to nije dobar znak.

Optužuje vas

Vaš partner vaš često optužuje za ljubomoru i govori da nešto skrivate od njega? Paradoksalno, ali ovo je vrlo čest obrazac ponašanja preljubnika jer pokušavaju na partnera prebaciti krivicu koju osećaju zbog onog što rade.

Skriva mobilni

Mobilni retko ostavlja na stolu, stalno mu je u rukama i svako malo baca pogled na njega ili se javlja na pozive koji dolaze u čudno doba dana ili noći. Da, još jedan znak koji nikako ne biste trebali ignorisati…