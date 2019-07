Suočite se sa istinom: 10 znakova da je vašoj vezi došao kraj

Odnos sa vašim partnerom nije isti kao ranije, nešto se promenilo, ali vi ne znate šta? Ponekad zaljubljene osobe nemaju jasnu percepciju o istini ili čak misle da su previše ušuškane u toj vezi, pa često ne mogu ni da naslute kraj.

Pa čak i ako uvidimo da je naša veza na klimavim nogama, neko vreme zavaravamo sebe, da je to samo faza koja će proći. A šta ako ta faza ipak ne prođe? Kako da znate kada je pravo vreme da okončate odnos koji prerasta u nezdravu vezu.

„Brightside“ je izdvojio 20 znakova koji govore da je bolje prekinuti vezu nego se mučiti i pokušavati ponovno da oživite uzaludnu romansu, a mi vam prenosimo samo neke od njih.

Ne sviđate se sami sebi

Primećujete promenu u svom ponašanju kada ste u njegovom društvu. Pazite na rečnik, postupke, plašite se da se ponašate spontano, jer ne znate kako će reagovati i da li će vas shvatiti na pravi način. Ovo je prvi znak upozorenja da veza u kojoj se nalazite nije sigurno za ceo život.

Vaši prijatelji i porodica misle da treba da raskinete sa njim

Mora da postoji sigurno neki jako dobar razlog kad porodica i prijatelji ne podržavaju vašu vezu. To su ljudi koji vam samo žele najbolje. Ukoliko vam oni kažu da nešto nije u redu samo iskazuju svoju zabrinutost. Prema tome obratite pažnju na svog partnera i zamerke koje su mu upućene, mora da ste negde napravili propust.

Jedini se trudite da spasite vaš odnos

Jedini instrument kojim se može izmeriti količina ljubavi, jeste vaš lični osećaj i zadovoljstvo. Ukoliko imate osećaj da se već neko vreme samo vi trudite i da se uprkos svim razgovorima i trudu ništa ne menja i da ne dobijate ništa za uzvrat, onda je najbolje prekinuti tu vezu.

I dalje se nadate da će se vaš partner promeniti

On će vas stalno moliti za drugi pokušaj, tvrditi da će se promeniti, ali to nije toliko lako. Možda će se na početku truditi, ali kasnije će to splasnuti jer ljudi ne shvataju koliko je teško promeniti navike koje su stvarali godinama. Naročito ako to ne radi zbog sebe već zbog partnerke.

Osećate se kao da vas partner ne poštuje

Ponekad je očigledno da je sve gotovo. Ako vas partner ponižava, vređa, laže… Gotovo je. Niko to ne radi osobi koju voli. I što pre izađete iz tog modela „nije tako mislio, pa i jesam se možda ugojila“, to bolje za vas. Svako od nas zaslužuje nekoga ko će ga voleti najviše na svetu. Krenite dalje. I ne smirujte se dok ne nađete to za čime čeznete.

Radije biste radili bilo šta drugo nego provodili vreme sa partnerom

Vrlo je zdravo provoditi vreme sa ljudima koji nisu vaš momak ili devojka, ali ukoliko biste radije radili bilo šta drugo samo da ne biste provodili vreme sa svojim partnerom bar jednom nedeljno, nešto ozbiljno ne valja.

Vaš partner pokazuje znakove nasilja

Niko nikada ne bi trebalo da prihvati udarac od bilo koga, pogotovo ne od vlastitog partnera. Ako vaš partner počne da vas napada ili čak pokazuje bilo kakve znakove nasilja, vreme je da ga napustite što pre.

Osećate ljubomoru i sumnjičavost

Nebitno šta vaš partner radio, vi ste ljubomorni i osećate potrebu da ga stalno kontrolišete. Kada vaš partner izađe vi mislite da je sa nekom drugom. Kada mu stigne poruka, vi zavirujete kako biste potvrdili da slučajno nema ljubavnicu. Svaka veza bi trebalo da se zasniva na poverenju. Ukoliko se ljubomora i sumnja uvuku u nju, takvoj vezi se sa sigurnošću nazire kraj.

Još uvek niste preboleli bivšu/bivšeg

Ako vaš partner pokazuje znakove da nije preboleo neku svoju prošlu vezu, to će sasvim sigurno stvoriti tenziju između vas. Bez ozbira na to da li izgleda kao da nije spreman za vezu ili još uvek oseća nešto prema bivšoj, to svakako nije dobar početak veze, i zato bi trebalo da o tome razgovarate što pre.

Vaš odnos mora ostati u tajnosti

Ovde postoji šansa da vas se vaš partner stidi, ili se vi stidite njega. Takođe, moguće je i da je vaš odnos jedan od mnogih koje vaš „partner“ ima sa drugima. Ili obrnuto. Osim toga, vaš odnos može da bude prikriven i zbog vašeg društvenog statusa. Šta god da je, to nije zdravo za vas i najbolje je da što pre izađete iz takve veze.