Svaka žena mora da zna šta izaziva najjači muški orgazam: Čim mu uradite ovo, poludeće u krevetu

Da li ste znali da postoji nešto što se zove seksualna inteligencija i da je vrlo važno razvijati je?

Evo nekih informacija o seksualnoj inteligenciji:

Seksualna inteligencija je psihološki fenomen 21. veka, koji proučavaju seksolozi i psihoterapeuti iz različitih delova sveta. Sada nauka nabraja oko 120 vrsta inteligencije. I seksualna inteligencija – zauzima ponosno mesto među njima.

Zašto?

Ona je ta koja kontroliše našu seksualnu energiju. Ljudima sa visokom seksualnom inteligencijom lakše je da uživaju u fizičkoj ljubavi i libidno znatno veći.

Šta je seksualna inteligencija i zašto je važna?

Osobe sa niskom seksualnom inteligencijom imaju teškoća da se na ovom nivou povežu sa bilo kim, da seks dožive kao sastavni deo života, za njih ova tema je potpuni tabu. Za razliku od njih, osobe visoke seksualne inteligencije rade na svojim odnosima, prihvataju da je seksualna aktivnost daleko više od puke mehanike tela i spremni su da povećavaju svoju inteligenciju.

Seksualna inteligencija je povezana sa drugim vrstama inteligencije, emocionalnom, kreativnom, interpersonalnom i ostalim. Ovde funkcioniše princip međusobnog povezivanja – bez prisustva jedne stvari, teško je uspeti u drugoj.

Na primer, ljudi sa visokom seksualnom inteligencijom skloniji su monogamiji. Oni su spremni da grade odnos sa svojim partnerom, a ne da traže usputno zadovoljstvo kod mnoštva partnera.

Pored manje šanse za prevaru, visok nivo seksualne inteligencije takođe utiče na:

Zadovoljstvo seksualnim životom

Na primer, za muškarca koji poznaje strukturu ženskog tela i erogene zone, lakše je da partnerku dovede do orgazma. I samoj devojci je lakše doći do vrhunca ako razume svoje telo.

Izgradnja zdravih odnosa

Partneri koji proučavaju i razumeju jedni druge seksualno i psihološki, lakše će preživeti krize i izbeći razvod ili raskid kao poslednji korak.

Da li seksualna inteligencija može da se razvija?

Sticanje visokog nivoa seksualne inteligencije u potpunosti zavisi od same osobe. To nije nešto sa čime se rađamo, ona zavisi od naših stavova, okruženja, iskustava… Ovo je sjajna vest – to znači da je u našim rukama da promenimo svoj nivo seksualne inteligencije i time poboljšamo kvalitet naših života.

Evo nekih saveta kako da poboljšate seksualnu inteligenciju

1. Neprestano proučavajte sebe

Naime, vaše želje, vaše telo i senzacije, emocije i osećanja. Samo priznajući sebi ono što zaista želite, možete razviti seksualnu inteligenciju.

2. Podelite svoje fantazije i misli sa partnerom

Seksualna komunikacija je takođe veoma važna. Otvorenost je neophodan deo zdrave veze.

3. Proučite informacije o anatomskim karakteristikama

Pročitajte o građi tela i genitalija, zaštiti, načinima za postizanje orgazma, higijenskim zahtevima i tako dalje.

4. Učite o međuljudskim odnosima

Seks nije samo fizički, mnogo zavisi i od duhovne harmonije u paru.

5. Obratite se specijalisti

Kao što je gore pomenuto, rad sa negativnim stavovima, kao i sa seksualnim scenarijima, mnogo je efikasniji kroz ličnu terapiju. Ako ne možete sami da se nosite sa problemom, ili postoji želja i potreba da to uradite što je pre moguće, vreme je da preuzmete odgovornost i počnete da radite sa seksologom.

6. Ako imate dete, pričajte sa njim

Razgovarajte sa svojom decom, nemojte se plašiti da pokrenete osetljive teme, već to činite u skladu sa uzrastom i polu deteta, piše Espreso.

