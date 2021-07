Svaka žena treba ovo da zna o erogenim zonama, one su ključ zadovoljstva

Erogene zone vam mogu doneti zadovoljstvo kakvo do sada niste imali prilike da osetite, zato ih dobro upoznajte.

Sigurno ste nekada osetili onaj čudesni osećaj kada vas on poljubi u vrat, pa vam kroz celo telo prođe jeza i izazove vam napetost.

Isti osećaj se javlja i ako vas gricne za ušnu resicu ili vam nežno dodirne rame, a telom prostruje leptirići, spremni da vas odnesu u zemlju užitka. Taj genijalni osećaj dugujemo erogenim zonama, tačkama na telu koje stvaraju užitak.

Ako je privlačnost i hemija među vama jača, onda je područje erogenih zona veće. Ponekad je dovoljno da se samo pogledate i da već osećate nemir, da ne znate kuda biste sa sobom.

„Najaktivnije ženske erogene zone su usne, vrat, bradavice, grudi i klitoris“ kaže seksološkinja Kate Balestrieri, dok su to kod muškarca glavić, frenulum, testisi, područje prostate, bradavice, usne i vrat, prenose mediji

Kod većine ljudi određeni delovi tela su erogene zone i vrlo je korisno znati koju od njih upotrebiti u ključnom trenutku.

To su:

uho, naročito usna resica

unutrašnja strana podlaktice

leđa

dekolte

vrat

unutrašnja strana bedara

stomak

pupak

područje iza kolena

pazusi

dlan

prsti

tabani

zadnjica

anus

Erogene zone podložne su raspoloženju. Ako ste dobre volje, biće ih više i postaće osetljivije, a ako niste raspoloženi za seks i one će se tako ponašati. Kad upoznate ih imaćete kartu koja vas vodi do skrivenog blaga. Ukažite svom partneru šta je to što vam u nekom trenutku prija i čime ćete oboje dostići neverovatna uživanja i obogatiti vašu vezu.

