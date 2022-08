Svaki muškarac bi vam rekao da mu ne radite ovih 6 stvari tokom seksa, kad bi smeo

Postoje stvari koje jednostavno ne idu – tvrde muškarci. I žene imaju sigurno svojih želja, ali o tome drugi put. A evo šta bi svaki muškarac rekao partnerki da mu radi u seksu, kad bi samo smeo…

1. Skrivanje lica za vreme orgazma

Za vreme orgazma totalno se prepustimo i to bi trebalo i da se vidi na našem licu. Dakle, ako se stidite da pokažete partneru svoje orgazmičko lice – prestanite! Gotovo da ne postoji nešto što muškarce uzbuđuje više od trenutka kad vide kako vas preuzima strast. Osim toga, oseća neverovatnu potvrdu svoje muškosti – što ima pozitivan uticaj na vaš seksualni život.

2. Ćutanje o tome šta vas zaista uzbuđuje

Žene koje otvoreno kažu šta žele za vreme seksa deluju samouvereno, ali i neverovatno seksi i privlačno. Dakle, recite otvoreno partneru šta volite za vreme seksa, a šta ne. Muškarci mrze kad ne znaju šta bi trebalo da rade i boje se da će nešto zeznuti.

3. Glumljenje orgazma

To je klasik među najvećim seks-greškama i izuzetno je omražen u muškom svetu: odglumiti orgazam. Glumiti seksualnu ekstazu može kod oboje da izazove dugotrajnu frustraciju. Muškarci smatraju da ne znaju ženu da dovedu do vrhunca – i sigurno će neko vreme razbijati glavu time – a žena će osetiti frustraciju, što će se odraziti na seks…

4. Preglasno vikanje

Ležati skroz tiho bilo bi nešto poput strašne kazne, te to muškarci nikako ne vole. Ali i totalna suprotnost ih prestravljuje. Ako ćete da urlate da vas čuju dve ulice dalje, dok vas on vodi ka orgazmu – to neće doneti ništa dobro. Histerično vrištanje ili stenjanje iritira muškarce bespotrebno…

5. Prejaki ugrizi

Neki muškarci vole kad ih grubo uhvatite u krevetu. Nežan ugriz za vrat ili donju usnu može da bude seksi i da poveća uzbuđenje – ali, ako prejako zagrizete, to može da bude i jako bolno te nadasve neugodno za njega. Još nešto u čemu se slaže ceo muški svet: nema ugriza za vreme oralnog seksa!

6. Pasivnost

Ako samo legnete na leđa i ne pomerite se ni najmanje za vreme seksa – to muškarci mrze. Strašno im je to dosadno i bezizražajno. Ako samo ležite, a imate od njega velika očekivanja za vreme seksa, razmislite o tome može li da bude malo uzbudljivije u budućnosti u krevetu s njim…

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.