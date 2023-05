Svaki muškarac treba da zna: Evo zašto žene napuštaju čoveka kojeg vole

Jedan bračni savetnik koji radi s muškarcima i ženama u kriznim odnosima izneo je svoje mišljenje, ali i zaključak zašto “pucaju” brakovi među ljudima koji se vole.

Dok su mnoge situacije složene, postoji jedna vrlo jednostavna istina koju muškarci trebaju znati: žene ostavljaju muškarce koje vole!

Osećaju se strašno zbog toga. Srce im biva slomljeno zbog toga. Ali one to rade. One skupe hrabrost i svoje resurse i odlaze. Žene ostavljaju muškarce s kojima imaju decu, domove i živote.

Žene odlaze iz mnogih razloga, ali postoji jedan od razloga koji muškarci treba da shvate: žene odlaze jer muškarac nije prisutan! On radi, igra golf, igra igrice, gleda televiziju … popis je dugačak. U suštini, to nisu loši ljudi. Oni su dobri ljudi. Dobri su očevi. Oni podržavaju svoju porodicu. Dragi su, simpatični. Ali uzimaju ženu zdravo za gotovo. Nisu prisutni.

Žene obično kažu: “Neko bi mogao doći i oboriti me s nogu, bez obzira na mog supruga.” Ponekad ih ta realizacija prepadne. Ponekad ih rasplače.

Žene žele da ih muškarac oseti. Ne želi odsutnost ili brzi seks. Želi osetiti strast. Bitno je da “vidite” svoju ženu, da uhvatite njen pogled, da se ona oseća voljenom i željenom.

“Govorim o pet minuta dnevno u kojima ćeš biti potpuno prisutan sa ženom s kojom deliš svoj život. Biću potpuno otvoren – slušaj i gledaj bez osuđivanja. Hoćeš li to učiniti? Kladim se, kad počneš, nakon što shvatiš neke stvari, nećeš se moći zaustaviti”, rekao je ovaj bračni savetnik.

