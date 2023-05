Svaki put upali: Ako mu ovo uradite u krevetu, vaš partner će načisto odlepiti za vama

Retko koja žena će pitati muškarca kakva je u seksu, a one koje su to i učinile, verovatno ne žele da čuju potpuno iskren odgovor. No, da biste saznale šta muškarci smatraju dobrim seksom, najbolje je da pitanje postavite direktno njima.

Ovo su 10 stvari koje će svakog muškarca u krevetu dovesti do ludila:

Žensko telo

Iako su mršave žene trenutno u modi, muškarci misle drugačije. Žensko telo je nešto za čime oni žude, a obline poput bokova, zadnjice i grudi su nezamenljive. Iznenadite ga seksi donjim vešom sa halterima.

Igračke

Iako se većina muškaraca oseća ugroženo od ženskih seks-igračkica, kao što je legendarni vibrator, postoje brojna pomagala koja ne moraju da budu na baterije. Najjednostavnije rešenje su lubrikanti koji pojačavaju seksualno zadovoljstvo, a još kad su u kombinaciji sa ženskim rukama…

Iskustvo

Iako muškarci vole kada žena zna šta radi u krevetu, preterano hvalisanje o iskustvu pokazalo se kao loša ideja. Razlog je što muškarci počinju da ispituju odakle dolazi svo to iskustvo, kao i koliko i sa kim je vežbala pokrete.

Inicijativa

Preuzimanje kontrole san je svakog muškarca. Oni jako vole kada žena uzme stvar u svoje ruke i priredi mu iznenađenje koje će ga ostaviti bez daha. Ako niste sigurne čime želite da počnete, probajte za početak prve da predložite seks.

Poze

Oni vole da eksperimentišu, pa je promena poze ključna za dobar seks. Osim što ćete tako začiniti ovu igru, promene poza produžiće sam čin, jer muškarac mora da se koncentriše na situaciju i time odlaže erekciju. Omiljeni položaj većine muškaraca je otpozadi.

Maštarije

Muškarci su skloni seksualnim maštarijama i nemojte to da im uskratite. Na prvom mestu je ona o seksu utroje, ali i ona sa dve žene. Ukoliko mislite da će ga to zapaliti, našalite se na taj račun i to će biti dovoljno da ga izludi.

Fetiš igrice

Igranje uloga u seksu može biti vrlo zabavno, ali i vrlo efektivno. Gotovo da ne postoji muškarac koji nije sanjao da ga njegova devojka dočeka obučena u seksi profesorku, medicinsku sestru ili sobaricu.

Zvukovi strasti

Glasovi i uzdasi tokom seksa muškarce obaraju s nogu. Nežno stenjanje uz nekoliko zločestih rečenica mogu da im podignu ego i nateraju ih da daju sve od sebe.

Laskanje

Ponovo je reč o motivaciji kao i hrani za njegov ego. Samopouzdanje je muškarcu jedna od najvažnijih stavki kada je reč o seksualnosti, a upravo žena može da postigne da se on oseća poput Apolona. Nemojte da lažete i preterujete, već iskreno kažite da vam se sviđa šta radi.

Oralni seks

Vrlo važna stavka predigre koja je u muškarčevim očima i ključna za dobar seks. Raznorazne igrice sa njegovim penisom svakako su dobrodošle, ali nemojte preterivati sa grubostima jer jedino što ćete postići je bolan izraz na njegovom licu, piše Telegraf.rs.

