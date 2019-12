Sve što niste znali o orgazmu, a stidite se da pitate

Koliko je orgazam bitan, najbolje znaju oni koji ga doživljavaju, često ili ređe, a više ga cene sigurno ovi prvi. Oni isto tako znaju i da orgazam oslobađa od stresa, samim tim čini ljude srećnijim, ali i povezanijim sa partnerom.

Brojni stručnjaci ističu kako je mnogo stvari u vezi s orgazmom nepoznato, ali je znano da postoji 12 vrsta orgazma, ali i da je ženski, naprimer, duži nego muški. Kod jačeg pola on traje najviše 10 sekundi (prosek je osam), dok žene mogu doživeti orgazam i do 20 puta tokom jednog odnosa.

Struka ističe i kako su najbolje godine za orgazam nakon 36, jer žene tada više uživaju u orgazmima i u seksu generalno, osećaju se privlačnije i moćnije, tvrde stručnjaci

Treba napomenuti i da je sindrom stalne genitalne orošenosti stanje kada žene konstantno doživljavaju orgazme i mogu ih doživeti i do 100 puta dnevno. Zvuči zabavno, ali je to ozbiljan problem, jer može dovesti do zdravstvenih komplikacija, od kojih su neke otok i bol.

12 vrsta orgazama

Stručnjaci, takođe, ističu da ne postoji samo jedna vrsta orgazma, odnosno da žene mogu da dožive čak 12 vrsta orgazama.

1. Orgazam klitorisa

Najčešći oblik orgazma koji se može doživjeti tokom jednog odnosa.

2. Orgazam G-tačke

Manje uobičajen, ali dobro poznat orgazam, neki naučnici ističu da G-tačka uopšte ne postoji.

3. Analni orgazam

Orgazam koji možete doživeti tokom analnog seksa.

4. Pomešani orgazam

Reč je o orgazmu koji doživljavate kad se stimuliše nekoliko različitih delova tela.

5. Višestruki orgazmi

Doživljaj nekoliko orgazama tokom jednog odnosa.

6. Uspavani orgazam

Orgazam koji doživljavamo dok spavamo.

7. Cervikalni orgazam

Dešava se kad je u pitanju duboka penetracija, kao i kod upotrebe seks-igračaka.

8. Orgazam U-tačke

Uretra ne služi samo za mokrenje, već je okružena skrivenim delovima klitorisa i stimulacijom ovog dela možete doživeti orgazam.

9. Orgazam A-tačke

Ovaj orgazam dešava se stimulacijom tačke koja se nalazi iznad cerviksa u predelu kod purka.

10. Orgazam bradavica

Ovu vrstu orgazma mogu doživeti i muškarci i žene kad im se stimulišu bradavice.

11. Orgazam prilikom vežbanja

Jedan od najmanje omiljenih, a dešava se kad vam se stimulišu mišići trbuha i karlice.

12. Odgođeni seksualni odgovor

Kod žena, koje mogu doživeti višestruke orgazme, može se desiti da se nakon seksa javi zamućen vid, ali i da osećaju podrhtavanje tela kao da je zemljotres.

Dan orgazma

Treba napomenuti i da je seksualno zadovoljstvo različito kod svakog ponaosob, jer ne vole svi ljudi iste stvari. Stručnjaci ističu i da nije ništa loše ili pogrešno s vama i vašim telom ukoliko vam neke stvari ne pričinjavaju zadovoljstvo, ako vam treba više vremena da doživite orgazam ili ako ne doživljavate orgazam uopšte. Činjenica je da ono što pali kod jednih, kod drugih izaziva sasvim drugačiju reakciju.

22. decembar obeležava se kao svetski Dan orgazma i na taj dan skreće se pažnja na to koliko su pojedina društva seksualno neosveštena i neupućena, ali i na tabue u vezi sa seksom i orgazmom