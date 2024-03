Svi traže ovaj tip za vezu, ali on ne postoji, tvrde terapeuti

Možda vam se čini da određena osoba uopšte nije zahtevna, ali vremenom sve izađe na videlo i otkrije se pravi karakter. Ako ste u vezi, verovatno ćete primetiti da vaš partner postaje sve zahtevniji.

– Ne postoji nezahtevna osoba kojoj ne treba bar malo pažnje i ‘održavanja’ – kaže psiholog Sten Tatkin.

I uprkos našim naporima da tražimo pojedince koji ne mare mnogo ili da smo sami nepotrebni toj osobi, to je zapravo nemoguće.

Tatkin objašnjava da nečiji izgled ne ukazuje na to da li je ta osoba zahtevna. Zato se ona otkriva samo u vezi, jer kada se zbližite usred veze koja traje neko vreme, ličnost se otkriva.

Dakle, šta tačno nekoga čini zahtevnim za održavanje i ‘visoko održavanje’ i kako to možemo učiniti na zdrav način?

Šta znači biti ‘težak za održavanje’?

To su oni koji žele puno pažnje, vremena i sredstava od drugih, ljudi u vezi i okoline. Ljudi sa visokim stepenom održavanja obično su zahtevni i teško ih je zadovoljiti.

Ali ako pogledamo malo bliže, shvatićemo da mnogi od nas zahtevaju visoko održavanje. Na kraju krajeva, koliko nas zahteva puno pažnje od naših partnera? Ili koliko nas želi da provede mnogo vremena sa svojim partnerom?

Dakle, zahtevno održavanje nije nužno problem. Umesto toga, ovde je ključno naglasiti visoko održavanje sa poštovanjem.

Visoko održavanje na pravi način

Ostati poštovan i pošten kada izražavate svoja očekivanja je ključ za visoko održavanje na zdrav način. Psihijatar Suzan L. Edelman savetuje da budemo manje zahtevni u pristupu.

– Dajte mu izbor da li želi da vas usreći ili ne. Nikad ne kukajte i ne insistirajte da plati večeru ili da dođe po vas. Radije se izvinite i recite da nećete moći nešto da uradite. Ovakav pristup vam omogućava da imate bolji odnos – navela je ona.

Zatim smanjite ‘utisak’ pravilnom komunikacijom.

– Nemojte reći da odbijate nešto da uradite, već to ublažite rečima – Volim te, ali mislim da ne želim da radim to i to – objasnila je ona.

Ova promena u formulaciji izjave, iako mala, može promeniti odbrambenu poziciju vašeg partnera.

– Zapamtite, cilj nije da razgovarate sa partnerom kao da je dete – kaže Edelman.

Ali želimo da naše potrebe budu zadovoljene, bolje je delovati oprezno i tako doći do cilja. I da ponovim – dela su važnija od reči.

Kada dođe do frustracije, primamljivo je da želite da ispravite ponašanje svog partnera. Međutim, ključ je da svom partneru date prostor da preuzme inicijativu i ubedi nas u nešto što želi, predlaže Edelman.

Ako mu je iskreno stalo, biće otvoren za kompromis, a ako ne, barem ćete znati na čemu ste. Razumevanjem šta zaista znači biti visoko održavanje, takođe ćete postići bolje odnose, piše Your Tango.

