Tajna je u ovome: 3 ključna koraka do VRHUNSKE naslade!

Zašto svaki orgazam ne bi bio fantastičan?

Orgazam se može osetiti u čitavom telu, a ne samo u genitalnom području!

Previše dobro da bi bilo istinito, ali istraživanje objavljeno u časopisu „Archives of Sexual Behavior“ tvrdi da je to moguće uz pomoć ovih trikova…

Seksi misli

Zatvorite oči i mislite na onaj intenzivni osećaj kada se vrhunac bliži, kao da se upravo širi vašim telom. Istraživanje je pokazalo da kada zamislimo taj osećaj, naš mozak zapravo proizvodi fizički odgovor na to.

Neka vas partner dodirne svuda, osim…

U prvih nekoliko (do nekoliko desetina) minuta predigre, neka njegove ruke i jezik budu podalje od glavnih erogenih zona, kao što su grudi i klitoris. Neka istražuje ostale delove vašeg tela nežnim dodirima i poljupcima. To će probuditi nervne završetke u ostalim područjima, pa kada na kraju stignete do orgazma, on će se proširiti na celo vaše telo!

Neka vaši vaginalni mišići rade

U momentu kada ste već toliko uzbuđeni da vam je potreban minimum stimulacije da vas baci preko ruba zadovoljstva, počnite da stiskate svoje vaginalne mišiće, kao kada radite Kegelove vežbe (radite, inače, ove vežbe redovno, jer će vam povećati osećaj zadovoljstva tokom seksa).

Dakle, u predorgazmičnom stanju, stisnite ih nekoliko puta na po nekoliko sekundi, a osećaj nalik žmarcima će početi da struji donjim delom vašeg stomaka.

Kada više ne budete mogli da izdržite, opustite se, prepustite i zahvalite nam se kasnije!