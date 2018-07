Konačno otkrivene tajne srećnih parova

Mnogo je faktora koji mogu da učine jednu vezu uspešnom, ali na kraju dana nekako uvek stignemo do toga da je najbolje kada dvoje ljudi koji su u vezi mogu da utonu u san i da se ujutru probude nikako drugačije do nasmejani. A kada veza postane rutina – što se dešava, mora se priznati – malo je stvari koje iz nas mogu izvući potrebnu dozu „duhovitosti“. Međutim, njih mora da ima, i zaista ih uvek i ima, samo je važno da na njih blagovremeno i redovno obraćamo pažnju. To može da bude filmsko veče, sastanak naslepo, zajednički projekat ili, što da ne – prljave priče.

Uvek je dobro kada postoji mogućnost da se zajednička pažnja fokusira na neku treću stvar, umesto konstantne usredsređenosti jedno na drugo.

„Treća stvar“ može značiti i to da će vam ponedeljak uveče biti rezervisan za sedenje kod kuće i gledanje filmova uz čašu vina. Izbor ponedeljka takođe nije slučajan – prvi radni dan u nedelji s razlogom se smatra najdepresivnijim danom od mogućih sedam, tako da ovaj vid opuštanja nikako ne može da odmogne. Ako ste zajedno već neko vreme, možda postoji mogućnost i da nekog svog prijatelja usrećite na taj način što ćete ga upoznati s nekom njenom drugaricom. Zvuči dosadno, ali ne mora da bude. Vi i vaša partnerka postaćete saučesnici u urnebesnom zločinu, koji će vas, ako ništa drugo, od srca nasmejati.

U slučaju da vam je seksualni život zapao u kolotečinu, onda je najbolje probati ono što svi seksualni terapeuti savetuju u filmovima: napišite deset skrivenih fantazija na papir i razmenite cedulje. Ako ne dođe do seksa, biće barem smeha.