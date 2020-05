Tek kada nauči ovih 10 stvari, muškarac će postati savršen ljubavnik

Muškarci često misle da su bogovi u krevetu, i to najviše onda kada njihov performans nije ni blizu onome o čemu žene maštaju kada je vođenje ljubavi u pitanju.

Čak i ako dobiju poneku kritiku ili savet od svoje partnerke, ne trude se da ga uvek usvoje.

Ipak, nije sve izgubljeno jer ako nauče ovih 10 osnovnih stvari i najveći mlakonja postaće savršen ljubavnik.

1. Predigra je obavezna! Ako upravljate vozom koji vozi do raja, besmisleno je juriti bez da ikoga ukrcate. Predigra je svaka stanica i obavezna je svaki put, pa čak i u ekspres vozu.

2. Grudima se možete baviti na razne načine! Ne treba samo zgrabiti i rukama obrađivati. Slobodno ih dugooo ljubite, ližite, grickajte, milujte…

3. Seks je fizička, ali ne sportska aktivnost. To znači da bez obzira na to što ste u dobroj formi, nema potrebe da svu svoju snagu i izdržljivost demonstrirate tokom seksa. Ludački brzi tempo i žestoki intenzitet nisu nikakva garancija za pojačani užitak. Mogu biti, ali to već zahteva mnogo veći nivo ljubavničkih veština.

4. Ako radite nešto što očigledno pali, nemojte prestati. Ako na primer oralno zadovoljavate ženu i vidite da se ona uživa, čemu prestati i krenuti s nečim drugim?

5. Svi vole oralni seks. I muškarci i žene, bez izuzetka. Dakle, slobodno ga ponekad poklonite partnerki, bez da ona za njega moli. I neka potraje! (vratiti se na tačku 4!)

6. Biti potčinjen u seksu nije nužno loša stvar. Ako žena preuzme kontrolu i vi se pokorite njenim željama i zapovestima, vi niste mlakonja nego frajer koji zadovoljava ženu. I to frajer u pravom smislu te reči.

7. Postoji više od tri seksualnih poza. Skroz je ok imati omiljene i uzdati se u neke koje vas nikada neće razočarati, ali besmisleno je da stotinama drugih poza nikada ne date šansu.

8. Preuzimanje kontrole je seksi. I nemojte verovati nikome ko vas pokušava uveriti u suprotno. Milioni žena širom sveta poludele su za ‘Pedeset nijansi sive’ s razlogom.

9. Klitoris je delikatna stvar. I iako svaka žena ima različite preferencije, većina će se složiti da su prijatniji i intenzivniji lagani dodiri od grube stimulacije i gnječenja po njemu. Klitoris je toliko delikatan da su i najnežniji dodiri dovoljni da dovedu ženu do ludila.

10. Za analni seks obavezna je pozivnica. Nipošto ne pokušavajte da nagovorite ženu ako ona sama na njega nije spremna, a kamoli da pokušate da se ušunjate bez dopuštenja.

