Terapeutkinja otkriva: „Ovu veliku grešku mnogi parovi prave i ona im uništava vezu“

Šined Smit iz Alamede, u Kaliforniji, već 23 godine radi kao bračna i porodična terapeutkinja i tvrdi da se većina parova koji dolaze kod nje bore s istim stvarima. Ona kaže da mnogi njihovi problemi proizlaze iz onoga što viču tokom svađa, kada im je glavni interes da se brane, a ne da razumeju partnerovo gledište, prenosi Mirror.

Smit, koja radi kao sertifikovana terapeutkinja u Gottman Institutu, savetuje: „Nemojte ispaljivati ​​reči kad ste u sukobu. Napravite pauzu, čak i ako je to samo nekoliko sekundi, i donesite odluku treba li to da kažete ili ne i kako ćete to reći“. Ona, takođe, podstiče parove da preispitaju svoje reči ako ih govore samo kako bi povredili svog partnera. Rekla je da je važno zapamtiti da će u vezama uvek biti nesuglasica, ali to ne znači da ih ne možete rešiti bez povišavanja tona i razmišljanja o svojim rečima.

Kada govori o održavanju zdrave veze, kaže da je najbolji trik koji koristi s sopstvenim mužem – politika „okretanja prema“. To znači naginjati se ili se u potpunosti uključiti u razgovor kada vaš partner pokaže potrebu za povezivanjem, pružajući mu pažnju koja mu je potrebna u tom trenutku. Tvrdi da to omogućuje partnerima da se zbliže dok uče kako da komuniciraju jedno s drugim na dubljem nivou.

Ali, to nije jedini savet koji ima, jer želi da podseti parove da ne potcenjuju snagu malih dobrih dela. Dodala je: „Radite male stvari, koje vas raduju, jedno za drugo“. Šined bi to spojila s nedeljnim izlascima, bez obzira na to koliko ste dugo bili zajedno, jer veruje da to partnerima pruža priliku da se ponovo povežu nakon obavljanja obaveza svakodnevnog života, piše Večernji list.

Zaključuje: „Ne govorimo o deci ili logistici na našim izlascima. Postavljamo velika pitanja poput ‘Gde se vidiš za pet godina?’ Trudimo se da razgovaramo o nama kao o osoba, a ne samo o zadacima i poslovima koji nas čekaju kod kuće“.

