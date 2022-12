Teška zabluda: 5 znakova da on ipak nije “onaj pravi“

Prilično je lako zaglaviti u vezi koja baš i nije za vas. Ali neki ljudi to ne shvate na vreme i ceo život provedu sa pogrešnom osobom. A da vam se to ne bi dogodilo, otkrivamo pet znakova koji ukazuju da on nije „onaj pravi“:

1. Ne osećate se prijatno pored njega

Potrebno je vreme da se opustite sa nekim novim, ali ako se posle nekoliko meseci zabavljanja i dalje ne osećate prijatno sa njim i ne možete da budete svoji, onda nešto nije u redu.

2. Nemate mnogo toga zajedničkog

Možda ste čuli da se suprotnosti privlače, ali to je češće laž nego istina. Većina parova sa različitim interesovanjima je nesrećna jer je malo onih koji su spremni na svakodnevne kompromise.

3. Krivi vas za sve loše u vezi

Svako želi da usreći svog partnera, to je jedna od prednosti koje ljubavne veze nose sa sobom. Ali ako se on razočara svaki put kada napravite grešku, onda vaša veza nije dobra.

4. Imate različite stavove o vremenu koje ste proveli zajedno

Ako se uvek svađate oko vremena koje biste želeli da provedete zajedno, što može uključivati i slanje poruka, onda je očigledno da ga baš i nije briga za vas.

5. Vaša veza vas ne čini srećnim

Ovo može zvučati kao nešto očigledno, ali često oni ljudi koji su u nesrećnim vezama poslednji to shvate. Ako vam roditelji i prijatelji kažu da ste bili srećniji pre nego što ste bili u vezi, verovatno su u pravu.

