Test sa pomorandžom izazvao haos na mrežama: Istina izašla na videlo, a mnogi su zbog ovoga raskinuli

Test sa pomorandžom postao je viralan na društvenim mrežama. Neki ljudi su zbog tog testa čak i raskinuli.

Bez obzira na to šta vam je u ljubavnom odnosu važno, složićemo se da je lepo imati partnera koji čini male gestove naklonosti. Male stvari su važne, ali jedna Tiktok teorija je napravila pometnju jednostavnim testiranjem veze ili braka. Test pokazuje da li vaš partner čini neke sitne stvari za vas. Ako partneru date pomorandžu i on je oljušti umesto vas, po toj teoriji ste stvoreni jedno za drugo.

U videima koji se masovno šeruju na mrežama, devojke zamole partnere da im donesu pomorandžu. Ako je donesu oljuštenu, to je navodno znak da su pažljivi, ako donesu voćku celu, to bi trebalo da bude crvena zastavica. Varijacija na temu je da zamolite partnera da vam oljušti pomorandžu.

Pošto je trend postao viralan, mnogi korisnici Tiktok-a su ga isprobali, a rezultati su različiti – neke je test naveo da shvate da su sa pravom osobom, a drugi kažu da je to bio uzrok njihovih raskida.

Ovaj test ističe važnost sitnih stvari koje u vezi ili braku olakšavaju život, ali da li je sve tako crno-belo kao što se čini na prvi pogled?

„Čitava intimna veza ne može se svesti na to šta partner radi ili ne radi sa pomorandžom“, kaže Aleksandra Solomon, psihološkinja i autorka koja predaje na Univerzitetu Nortvestern, a specijalizovana je za odnose. Kako ona objašnjava, romantičnog partnera ne treba odbaciti kao koru pomorandže jer voćku nije ogulio na prijatan način.

„Moja prva misao je bila – šta ljudi traže kada rade ovaj test? Važno je da više razgovaramo direktno sa našim partnerima o našim potrebama nego da ih stavljamo na test. A onda, tu je i momenat izlaganja javnosti partnera zbog čega je tu rizik od ponižavanja osobe koju testiramo.“

„Svi moramo da budemo voljni da se prilagodimo i zadovoljimo potrebe i želje našeg partnera – ali samo do određene tačke. Balans je ovde ključan, a cela stvar je previše pojednostavljena, može navesti ljude da poveruju da nisu voljeni – dok u stvari postoji samo nedostatak očekivanja i granica u vezi“, kaže Kejt Mejnsfild koja je trener za veze.

Ako su vam male stvari važne, partnerovo dosledno odbijanje da se prilagodi bi ipak moglo biti znak da je vaša dinamika poremećena. To može ukazivati na „nezdravu ili toksičnu vezu koja je neuravnotežena“, kaže Mensfild. „Zaista želimo da gledamo opštu sliku, a ne izolovane stvari – i, što je najvažnije, moramo direktno i otvoreno da komuniciramo o onome što želimo.

