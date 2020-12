Top 12 seksualnih poza koje garantuju ženama nezaboravan vrhunac

Osećate li se kao da ste zapeli u nekoj dosadnoj seks rutini ili samo želite sa svojim partnerom da isprobate nove stvari i da eksperimentišete? Za žene smo pronašli najbolje poze u kojima mogu uživati tokom seksa, koristeći igračke ili masturbirajući.

1. Misionarska poza

Kada se pomene misionarka poza većina ljudi će komentarisati kako je to klasična poza, ali ona može biti jedna od najboljih u kojima će žene lako dostići vrhunac. Kontakt između partnera u ovoj pozi je nežan i dubok, a u ovoj pozi čak možete i pričati (ko voli nek izvoli), ljubiti se i ostvariti kontakt oči u oči.

2. Na rubu kreveta ili stola

Za duboku penetraciju i klitoralnu igru, isprobajte ovu zabavnu pozu. Lezite na leđa, neka vam bokovi budu na rubu kreveta. Vaš partner mora biti iznad vas i treba stajati na nogama držeći vaše noge na svojim ramenima.

Uz bilo koji seksualni položaj u kojem ciljate na stimulaciju klitorisa, korisno je napraviti dovoljno mesta za ruku ili igračku da direktno stimulišu klitoris.

3. ‘Yab Yum’

Ako ste ikada videli naslovnu stranu knjige o tantričkom seksu ili brošuru, ovaj vam položaj može izgledati poznato. To je ultimativni tantrički seksualni položaj. Yab Yum podrazumijeva ozbiljnu intimnu pozu koja pojačava vezu između dva partnera.

Neka muški partner sedi prekrštenih nogu na krevetu (ili kauču ili podu), a žena neka omota nogu oko partnera u donjem delu leđa. Dok vaš partner prodire u vas i dok se grlite, dodajte prakse tantre poput gledanja oči u oči i sinhronizovanog disanja. Odavde se zajedno klackajte napred-nazad za dublje prodiranje.

4. Pseći položaj

Baš kao što zvuči, u psećem položaju se nalazite na sve četiri, oslanjajući se na ruke ili podlaktice, a vaš partner ulazi s leđa. Pseći položaj izvrstan je za stimulaciju G tačke. Budući da se vaš partner odmara uz vaše telo, potencijalno bi mogao osloboditi jednu ili obe ruke kako bi mogao da stimuliše vaš klitoris.

5. Kaubojka

Ako tokom seksa želite stimulisati klitoris bez igračke ili bez ruku, kaubojka je najbolja poza za to. U ovom položaju sedite na partneru uspravno i okrenuti ste prema njemu.

Kako biste doživjeli vrhunski orgazam dodajte lubrikant. Osim toga, za još bolji i jači doživljaj probajte da se nagnete prema nazad i uhvatite se za partnerove noge.

6. Misionarska poza u kojoj ste nagnuti

Postoji razlog zbog kojeg je ova pozicija omiljena u dugotrajnim vezama: to je krajnji poticaj za povezivanje. Pre nego što se upustite u to, započnite sinhronizovanim dahom ili gledanjem oči u oči. Dve minute su dovoljne za početak. Kasnije to radite pet ili deset minuta.

Nakon toga počnite da penetrirate. Za dublju penetraciju dodajte partnerki jastuk ispod zadnjice ili joj dignite noge i držite.

U ovom položaju možete stimulisati i vrat maternice. To će zavisiti od veličine penetratora i o tome koliko je ženski partner daleko od menstrualnog ciklusa. Stimulacija vrata maternice može proizvesti cervikalni orgazam i ti orgazmi pružaju intenzivnu senzaciju.

7. ‘Lenji pas’

‘Lenji pas’ je poput psećeg položaja, ali oba partnera su priljubljena jedan uz drugog ležeći ispravljenih nogu. U ovom položaju možete koristiti i vibrator.

8. Velika pčela

Muškarac leži na leđima, a vi sedite na njemu u klečećem položaju. On može staviti ruke na vaše grudi pružajući vam podršku.

Ovaj položaj omogućuje duboku penetraciju. Skoncentrišite se na povezivanje s partnerom više nego na seksualni doživljaj.

9. Stolica

Ako volite oralni seks, neka vaš partner legne na leđa dok mu vi sedite na ustima. Vi ćete doživeti neverovatno iskustvo, vaš partner će imati svu kontrolu, a uz to imaće i pogled na vaše grudi.

Da biste pojačali intimnost, pogledajte dole, pravo u partnerove oči. Ništa nije lepše od gledanja u partnerove oči dok vas on zadovoljava.

10. Seks s leđa

Ova pozicija sama po sebi je intimna jer se doslovno mazite. U ovoj pozi povezujete se s partnerom i vaša ljubav jača.

Kad budete spremni za početak, neka muški partner penetrira vaginalno ili analno, dok ste vi stisnuti uz njega s leđa. Ne zaboravite da dodirujete ženskog partnera ili stimulišete klitoris.

11. Seks na stolici

Uzmite stolicu i neka muškarac sedne na nju. Žena neka sedne na vrh muškarca, koristeći pod kao poticaj. Osim toga, muškarcu u ovoj poziciji možete pružiti ples u krilu dok on penetrira.

12. Zlatni retriver

Ovo je izvrsna opcija za sve ljubitelje psećeg položaja. Ova poza slična je kao i klasični položaj samo što u ovoj pozi muškarac treba da obgrli rukama partnerku oko struka pritiskujući je neežno, piše Shape.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.