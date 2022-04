Treba li da raskinete? Evo 8 znakova da on nije onaj pravi

Možda nije prava osoba za vas

Način komunikacije se u danšanje vreme dosta promenio, najviše zbog uticaja novih tehnologija i društvenih mreža, ali odnos sa partnerom i dalje treba da počiva na nekim osnovnim pravilima i jako je bitno da imate komunikaciju koja je uzajamno dobra za obe strane.

Ipak, partner nekada može da vas iritira stvarima koje vam ukazuju na nedostatak poštovanja ili interesovanja.

Pripazite na ovih osam stvari u vezi, koje mogu biti upozoravajući znakovi da je vreme za kraj:

1. Neuravnotežen odnos

Ako mislite da ste u srećnoj vezi, ali ipak vam se čini da jedno od vas stalno vrši kontrolu nad drugim, onda imate problem. Ukoliko ste vi ili vaš partner ljubomorni, posesivni i neko od vas voli da kontroliše, imajte na umu da to neće dugo potrajati. To sve može dovesti do kraja veze, zato pokušajte što pre međusobno da razgovarate i to rešite, a ako ne ide izađite iz takve veze.

2. Uvek vi prvi inicirate izlaske

Možda vam se čini da uvek vi predlažete kada biste mogli da odete u bioskop, na večeru, piće ili slično, a to je onda jednostrana veza jer zahteva od vas da vi obavljate sav posao. Neko ko je stvarno s vama, doprineće i biti proaktivan u vezi.

3. Ništa ne postavlja sa vama na društvenim mrežama

Razumljivo je ako vi ili vaš partner nemate neku od društvenih mreža, ali ako ste zajednoo već nekoliko meseci, a on/ona vas nigde ne spominje, to je već pomalo zabrinjavajuće. Možda je vaš partner tajnovit, ali ako ste ga vi dovoljno upoznali i shvatili da nije tajnovit i da sve mora da objavi na društvenim mrežama, onda ozbiljno morate da porazgovarate.

4. Ne žele da ozvaniče vezu iako izlazite već dugo

Živimo u svetu u kojem postoje besmisleni odnosi, na primer veza bez obaveza. Ali ako nakon nekoliko meseci osoba s kojom se viđate odbija da ozvaniči vezu s vama, onda nastaje problem. Ne samo da može da signalizira nedostatak predanosti, već može i da sugeriše da je druga osoba s nekim drugim. Ako druga osoba odbija da razgovara o vašem odnosu i ne želi da vaša veza bude službena, onda verovatno ta osoba nije ni ozbiljna u vezi.

5. Međusobno izražavate drugačije osećanja

Nije loše imati pozitivnu ravnotežu u vezi, odnosno da ono što vam nedostaje, pruža vam partner i obrnuto. Može biti da ste vi romantičniji i neprestano obasipate partnera pažnjom i poljupcima, a vi imate osećaj da on to ne ceni dovoljno i da vam ne uzvraća na isti način. Naravno, vi ćete očekivati od partnera isto ili slično ponašanje, odnosno izražavanje osećanja, ali možda to nekad nećete dobiti. Ako očekujete jedno, a dobijete drugo onda verovatno niste toliko kompatibilni koliko ste mislili.

6. Čuvate tajne jedno od drugog

Ako vi ili vaš partner skrivate nešto od onog drugog, to će u nekom trenutku pući i može da dovede do raskida. Svakako da ne treba da delimo svaku pomisao s našim partnerom, ali ako neko od vas nešto skriva, to će biti problematično jer čuvanje tajni može da ometa vašu sreću, a ideja da se ta tajna slučajno “otkrije” može da izazove paranoju i svađe.

7. Ne postoji kompromis

Nikako da se dogovorite sa svojim partnerom. Na primer, vi predlažete bioskop – on želi da ostane kod kuće, vi stalno čistite – on ne želi… Morate da pronađete zlatnu sredinu i da se dogovorite na kompromis jer je to izuzetno važno za srećan odnos. Jedino tako ćete održati mir, a obe strane mogu biti jednako srećne kada je kompromis postignut. Ako u vezi nikako ne možete da postignete kompromis, a trudite se previše, onda je vreme da odete iz takve veze.

8. Porodica i prijatelji ne vole partnera/ku

Ako ljudi koji vas najbolje poznaju ne vole vašeg partnera/ku, to je očito problem. Lako je zažmureti i videti samo ono što želite da vidite, ali ako porodica ili prijatelji očigledno ne vole vašeg partnera, tada morate da pokušate da ih razumete zašto što možda imaju svoje razloge.

