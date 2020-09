Tri nepisana pravila o seksu morate da znate

Kada je u pitanju seks, postoje neke činjenice ili pravila o kojima se ne priča, a svi ih znaju, odnosno svi su ih svesni.

Ova tri pravila jednostavno morate da znate:

Predigra je važna – naravno da je nekad i brzinski seks super opcija i nemate uvek vremena da provedete sate u krevetu, ali kad imate onda neka predigra bude obavezna. Između ostalog i istraživanje časopisa „Journal of Sex Research“ otkrilo je da žene prvo žele predigru u trajanju od 11 do 13 minuta, a onda i 14 do 16 minuta seksualnog odnosa od trenutka penetracije. To bi značilo da ukupno seks s predigrom mora da traje bar 25 do 30 minuta kako bi užitak bio potpun.

Prvi seks s partnerom nikad nije najbolji – prvi put ste goli jedno pred drugim, nemate pojma kakav je ko u krevetu. Hoće li biti dobar/dobra? Milion pitanja proleteće vam kroz glavu, ali sve što treba da uradite jeste da se opustite i prepustite. Na sve gledajte kao na priliku da se još bolje upoznate, a s vremenom ćete doći do savršenstva.

Seks je smešan – ispuštate čudne zvukove, pravite urnebesne grimase, a razne poze takođe sa sobom donose određenu dozu veselja. Kada je nešto smešno, nasmejte se. Nemojte dopustiti da vam takve situacije budu neugodne jer one to nisu. One su normalne i događaju se svima.

