Tri odvratne rečenice koje muškarci govore ženi kako bi dobili ono što žele

Svaka žena bar jednom je poverovala nekom muškarcu i opekla se. Jer, htele to da priznaju ili ne, muškarci lažu. Iako je možda nezamislivo da neko može lagati nekome u lice, nisu svi onakvi kakvima se na prvu čine – dobri ili iskreni.

Muškarci ponekad lažu kako bi spasili ženska osećanja… ili svoja. S druge strane, ponekad lažu jer jednostavno nisu dobri ljudi i kako bi na taj način od drugih dobili ono što žele.

„Ti si kriva za ovo“

„Ovo nikada nije bila veza – to si samo zamislila. Rekao sam ti da to nikada neće ići. Nisi me slušala“, kaže on, aludirajući na to da ste vi same krive što vas je povredio.

Svaka žena barem jednom se susrela s tipom koji je uveravao da nisu bili u vezi, iako jesu, a potom prebacio krivicu na nju za svoj nedostatak predanosti. Ovakve laži služe samo za smanjenje njegove odgovornosti, a muškarci koji ih izgovaraju žele da urade sve kako bi se oni osećali bolje, svaljujući krivicu na partnerku.

„Jednostavno nisam spreman“

Ako kaže da nije spreman ili da mu je veza trenutno „previše ozbiljna“ i pritom vas ostavi, verovatno nije iskren s vama, već smišlja čitav niz izgovora zašto je među vama gotovo.

To radi kako bi mogao da se spetlja s drugim ženama i to nema veze s time da li je on spreman ili ne.

„Ti si luda. Treba ti terapija“

Kaže li „ti da si luda, mentalno nestabilna i da sve je u tvojoj glavi“, sve je to oblik emocionalnog zlostavljanja u kojem zlostavljač manipuliše situacijom kako bi naveo žrtvu da posumnja u samu sebe.

Na taj on način pokušava da vas navede na to da mu poverujete i da dobije kontrolu nad vama, a izjava poput ove gore vrlo je česta laž takvih manipulativnih muškaraca.

