Tri zlatna pravila ako želite da pronađete pravu ljubav

Ako ste sama, uspešna žena, pronalaženje ljubavi ne mora da bude veliki izazov. Ključ leži u pronalaženju ravnoteže – u smanjivanju vaše muške energije – one koja doprinosi spoljašnjem uspehu, i pojačavanju vaše ženske energije, koja je magnetna i prijemčiva. Ukoliko ste spremni da upoznate svog životnog partnera, želite muškarca koji ceni partnerstvo, ispunjenje i neustrašivu ljubav, ovo su tri zlatna pravila, kako prenosi “Your Tango”, kako da pronađete pravu ljubav bez ugrožavanja onoga što ste.

1. Dozvolite mu da brine o vama

Muškarac se ponosi time što je dobar “dobavljač”, ne samo materijalno, već i onda kada može da posluša ženine probleme, da joj pomogne i kada mu se pruži prilika da je usreći. Vaša trajna ljubav može da se osnaži ukoliko mu pružite jedinstvenu mešavinu vaše snaga i ranjivosti, pogotovo ako mu pružite priliku da sa vama podeli saosećanje, prihvatanje i bezuslovnu ljubav. Ako mu dozvolite da se brine o vama, ne znači da dovodite u pitanje svoje vrednosti, a opet njemu dozvoljavate da provežba svoje “romantične” mišiće.

2. Dozvolite mu da zaradi vašu pažnju

Vama je potreban emocionalno dostupan muškarac koji je spreman da se posveti. Stoga, u širokom luku treba izbeći nekoga ko je u braku ili vezi, ili pak onoga koji je upravo izašao iz sveže veze ili je pak dugotrajno razdvojen, ali očigledno da nije preboleo bivšu. Kada muškarac ceni sebe i odlučan je da bude uspešan u intimnoj, dugotrajnoj vezi, on već ima mentalnu sliku tipa žene sa kojom bi bio u braku. Sam će da vas pronađe i da poradi na tome da polako stekne vaše poverenje kako bi izgradio značajnu vezu. Neće gubiti vaše dragoceno vreme niti emocije na sebičan cilj. Pravi čovek od integriteta će poštovati vašu moć i nezavisnost i doprineti vašem samopoštovanju.

Takođe, usporite brzinu kojom se vezujete. Nemojte da budete tako lako dostupni, jer on mora da oseti da je “zaradio” vaše vreme i pažnju. Izlazite s njim sve dok ne budete potpuno sigurni da je on taj. Ženi je generalno potrebno više vremena nego muškarcu da sa sigurnošću zna da li je on pravi za nju.

3. Držite se granica i standarda

Imate odgovornost da postavite i održavate zdrave fizičke, seksualne, finansijske i informativne granice u vašoj vezi. Imati granice znači uživati u ravnoteži davanja sebe i primanja odnosa. Ne ignorišite ni emocionalne granice. Divno je provesti mnogo kvalitetnog vremena zajedno, ali je takođe neophodno da provedete i vreme odvojeno. Oboje ste slobodni da se družite sa porodicom i prijateljima kao pojedinci i da sledite lične interese bez potrebe da dobijete dozvolu od bilo koga za to. Biti svoj nije pretnja vezi, već podstiče ravnotežu između odvojenosti i zajedništva u njoj. Takođe, tu su i fizičke granice. To znači da odvojite vreme i ne radite ništa za šta niste spremni. To čak uključuje i uzdržavanje od prvog poljupca. Ne dugujete ništa nikome i vaše društvo je sasvim dovoljna nagrada za izlazak. Vi ste dovoljni. Vi ste vredni.

Zato sa druge strane i vi jasno i iskreno komunicirajte ko ste i šta želite u vezi. Verujte svom iskustvu i nikada ne ignorišite crvene zastavice. Vaš muškarac će ceniti vašu transparentnost jer će želeti da se poveže sa vama intelektualno, emocionalno i duhovno.

