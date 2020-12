Trikovi kako da “začinite” misionarsku pozu

Ako vam se čini da je seks postao monoton, ima načina da ga “začinite”

Iz nekog razloga misionarski položaj vođenja ljubavi na glasu je kao dosadan. Istina, možda nije egzotičan poput nekih drugih položaja, ali ceo je niz razloga zašto ga mnogi seksolozi smatraju jednim od najboljih položaja.

TRLJANJE TELA

Misionarski položaj omogućava maksimalni kontakt kože između partnera, što je izuzetno erotično.

To je ujedno položaj kod kojeg nije sve u shemi „unutra-van“, već su trljanje tela i ljubljenje, koje se u ovom položaju prirodno nameće, faktori koji dodatno uzbuđuju.

Moguć je i kontakt očima, a pogled oči u oči jedan je od najzavodljivijih ljubavnih začina. Osim toga, vrlo je lako u tom položaju šaputati u uho slatke ili izazovne reči. Mnogi seksolozi smatraju da je misionarski položaj jedan od najboljih za stimulaciju klitorisa jer je pubična zona partnera u savršenom položaju da direktno trljanjem nadražava klitoris, čime se značajno povećavaju izgledi da žena postigne orgazam.

FAMOZNA G-TAČKA

No, to nije sve, ako ispod zadnjice stavite jastuče, istovremeno će doći i do stimulacije famozne G-tačke, a to je, u kombinaciji sa stimulacijom klitorisa, garancija za orgazam. To je potvrdilo i istraživanje koje su sprovele Klinika „Mayo“ i „Indiana University School of Medicine“, a čiji su rezultati objavljeni u stručnom časopisu „Journal of Clinical Anatomy“.

Pokazalo se da za postizanje ženskog orgazma položaji poput onog gde žena kleči, a partner je iza, nisu idealni jer stimulacija erogenih zona nije značajna.

Misionarski položaj pokazao se kao najbolji za stimulaciju klitorisa i G-tačke te za postizanje orgazma. Možda nije loše reći, za često krhko žensko samopouzdanje, i da je misionarski položaj jedan od onih koji najviše opraštaju sitne nesavršenosti tela.

NE ZABORAVITE DA POMERATE KUKOVE

Misionarski položaj, koliko god bio ugodan za ženu, ne znači da treba samo da leži i prepusti partneru sav „posao“. Oslonite stopala o krevet ili pod, podignite zadnjicu i kružite karlicom: užitak će garantovano biti višestruko veći i za vas i za partnera.

Možete i da podignete noge na partnerova ramena, što će omogućiti još dublju penetraciju i intenzivniju stimulaciju, obuhvatite ga nogama oko kukova ili privučete kolena prema svojim grudima. Većina muškaraca voli kad je žena aktivna tokom seksa. Uostalom, tako je zabavnije za oboje.

ZAPOSLITE RUKE

Tokom penetracije sami stimulišite prstima klitoris. Ne morate se stideti: to će dodatno uzbuditi vašeg partnera, a i vama će povećati uzbuđenje.

I NAMEŠTAJ MOŽE DA POMOGNE

Možete se jednostavno preseliti s kreveta na kauč, na pod ili na kuhinjski sto: sama promena lokacije učiniće misionarski položaj uzbudljivijim. Pokušajte da se, dok ležite na leđima, stopalima oslonite o zid ili pak ispružite ruke iznad glave i uhvatite se za ivicu kreveta i zatim pomerajte kukove. Kretanje će vam biti lakše, a stimulacija intenzivnija, piše Živim.hr.

