U ovim situacijama treba okončati vezu

Za ljubav se vredi boriti ali samo u onim situacijama kada ljubav ima perspektivu i budućnost. Ovo su situacije u kojima treba okončati vezu.

Problem je što mnogi misle da se za ljubav treba boriti čak i kada se nađu u lošoj fazi veze, gde partneri jedne druge omalovažavaju ili vređaju. Borba za takvu vrstu veze je borba sa vetrenjačama. Bračni terapeut dr Geri Braun smatra da bi se za vezu trebali boriti samo u određenim situacijama.

Borba za vezu znači da nećete odustati samo zato što stvari među vama nisu uvek fantastične. To znači biti s nekim u dobru i u zlu. Da razjasnimo – to ne znači da trebate ostati s nekim ko vas ponižava. I to ne znači da se trebate boriti za nekog ko je prema vama loš.

Ako osećate da nema poštovanja prema vama ili vas na neki drugi način omalovažava, imate pravo iz takve veze izaći čim ste spremni. Ne treba se boriti za toksičnu vezu, niti za onu u kojoj se stalno svađate, kaže dr Braun. Najbolji način da shvatite da li je vaša veza vredna borbe je da sagledate širu sliku.

Ako ste se susreli sa problemima, to ne znači da je vreme za prekid. Ako ste stvorili čvrste temelje koji se baziraju na poverenju i uzajamnom poštovanju, onda imate stabilnu vezu kakvu oboje želite. Dr Braun kaže da u vezi uvek morate uzeti u obzir još jedan faktor: sličnost u razmišljanju.

Znate da je veza vredna borbe ako ste kompatibilni u barem 80 posto stvari koje su vam oboma važne – uključujući zajedničke vrednosti i pogled na život. Oba partnera moraju učestvovati u promenama i kompromisima.

Ako ste oboje spremni da preuzmete odgovornost za svoje ponašanje i želite uložiti dodatni trud da se situacija popravi, vaša veza možda je vredna borbe.

