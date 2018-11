Ugojila se 76 kg da bi zadovoljila čudan fetiš svog momka (video)

Rouzi ima 177 kilograma, od kojih je 76 dobila trudeći se da zadovolji pomalo neobičan fetiš svog verenika Džefa. Njega, naime, seksualno uzbuđuje da je hrani.

Njih dvoje su se upoznali preko internet stranice posvećene ljudima koji imaju fetiš na hranu, a nakon dužeg dopisivanja Džef je iz rodne Švedske doputovao kod nje u Australiju i zaprosio je nedugo posle toga.

Rouzi je danas dvostruko teža od njega, ali tvrdi da im je seksualni život fantastičan i da je ona potpuno zdrava.

“Ne pokušavam da doguram do 300 kilograma i prestem da ustajem iz kreveta. Cilj mi je da budem plus sajz, a da sam pritom zdrava i srećna. Nije da neprestano dobijam na težini. Došla sam do težine s kojom se osećam dobro”, rekla je ona prilikom njihovog gostovanja u emisiji ”This Morning”.