Ukoliko muškarac tokom seksa radi ove stvari, gaji prema vama snažna osećanja

Normalno je da ne znate sa sigurnošću da li muškarac od vas želi samo avanturu ili ozbiljnu vezu? Zato treba da naučite da razumete sve sitnice, sve gestove, sve akcije koje sa njim imate, a mnogo ćete otkriti kada ste najintimniji.

Obratite pažnju na na atmosferu i akcije u krevetu

Pravi romantičnu atmosferu

Imati seks uz sveću i romantičnu muziku? Da li vaša predigra uključuje romantičnu večeru ili duboke razgovore? Muškarac koji želi samo seks neće težiti romantici. Ako se truditi da dočara posebnu atmosferu, to znači da želi da vam ugodi i pre svega brine o vašem zadovoljstvu. Pravi kavaljer! Blago vama.

Muškarac vas ljubi, i ljubi….

Primećujete li da vas muškarac stalno ljubi tokom seksa i namerno bira položaje koji podrazumevaju mnogo dodira i nežnosti? On to radi da vam pokaže naklonost. On želi da se osećate voljeno, ali u isto vreme želi da vas još više uzbudi i pruži još veće seksualno zadovoljstvo.

Bira misionarski položaj

Između ostalog, treba uzeti u obzir i to da su muškarci koji biraju misionarski položaj verni i pouzdani. Stoga je mnogo manje verovatno da će takvi muškarci želeti avanture ili seksualne odnose samo iz zabave.

Gleda vas u oči tokom seksa

Generalno, muškarci izbegavaju kontakt očima sa ženama do kojih im nije stalo. Dakle, ako vas gleda pravo u oči (a možda se čak i osmehuje) tokom seksa, to je veliki znak da gaji snažna osećanja prema vama.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.