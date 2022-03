‘Upoznala sam sjajnog muškarca i sve je bilo savršeno dok nije uradio ovo…’

Sastanci mogu biti odlični, a mogu biti i takvi da poželite da nikada više ne odete ni na jedan. Treća opcija je da sve krene odlično, a onda se u samo nekoliko sekundi pretvori u noćnu moru.

Baš to dogodilo je korisnici TikToka pod nadimkom arieslips420. Ova 37-godišnjakinja otišla je na sastanak s muškarcem s kojim se dopisivala sedam meseci.

Sve je bilo odlično, skuvao je večeru, lepo su razgovarali, šalili se… Onda je on najpre rekao da mora da počisti kuhinju. To joj nije zasmetalo, ali proveo je puna dva sata u čišćenju. Ona je već zaspala na kauču, a kada se probudila on je i dalje čistio.

Kako prenosi The Sun, cela noć prošla je u njegovom čišćenju i njenom čekanju da završi. “Zamolio me i da ne češljam kosu kako ne bi morao da sakuplja moje dlake, a onda sam shvatila da je zaista vreme da idem kući. Predložila sam da se drugi put nađemo na doručku.”

Pristao je, stigli su u restoran, a onda je napravio scenu prilikom naručivanja hrane. Naime, ona je htela dodatni luk i papriku uz pomfrit, a njega je to razljutilo.

Otišli su kasnije u prodavnicu jer je on trebalo da kupiti nekoliko stvari, a onda je na kasi besramno od nje tražio da plati njegove namirnice.

Rekla mu je da ne želi da plati otišli su svako svojoj kući i nisu se više nikada videli.

“Provela si noć kod stranca kojeg znaš samo s interneta, šta si očekivala”, komentarisala je jedna osoba, a drugi nisu mogli da sakriju šok zbog njegovog ponašanja.

