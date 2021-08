Usta, čelo, vrat: Šta se skriva iza načina na koji vas partner ljubi?

Dela govore više od reči, a to važi i za poljubac – evo kakvo se „značenje“ skriva iz načina na koji vas ljubi“!

Poljubac u usne

Brz poljubac u usne, onako ovlaš, je način na koji muškarac koji voli svoju partnerku poručuje „zdravo“ ili „vidimo se kasnije“. Ukoliko vas tako ljubi i kod kuće, kad niko ne gleda, to znači da vas veoma ceni i da ste zaista postali sastavni deo njegovog svakodnevnog života.

Ako vas ovako ljubi i u javnosti, znači da verovatno želi nešto ozbiljnije sa vama.

Poljubac u čelo

Poljubac u čelo poručuje da želi da se brine o vama, da vas zaštiti. Poljupcem u čelo muškarac vam poručuje da mu je stalo do vas, da voli da deli prostor sa vama, da mu mnogo značite. Sviđate mu se vi, a ne samo vaše telo. Muškarac koji vas ljubi u čelo time vam poručuje da je uvek tu za vas, da će vas štititi, da voli vas, a ne samo vaše telo.

Poljubac u ruku

Ovaj poljubac je način na koji vaš muškarac flertuje. Osim toga, ukoliko vas muškarac ljubi u ruku, time pokazuje da ima samopouzdanja, ali i da voli da privlači pažnju – jer, neobično je poljubiti nekoga u ruku ako niste član kraljevske porodice.

Poljubac u ruku može da znači i da mu je više stalo do „predstave“ i imidža nego do vas, zato obratite pažnju na njegovo ponašanje.

Poljubac u unutrašnju stranu zgloba

Ovakav poljubac vrlo je strastven i znači da bi vas verovatno odmah odvukao u krevet, ali ga sprečava to što možda niste sami.

Poljubac u vrat

Ovim poljupcem muškarac vam pokazuje da ima jaka osećanja prema vama, ali je to i sjajan način da vam kaže da vas želi, bez ijedne izgovorene reči, piše Mondo.

Francuski poljubac

Ako vas ovako ljubi, znači da ste ga potpuno očarale. Francuski poljubac se najčešće povezuje sa tinejdžerskim uzrastom i duuuugim ljubljenjem, ali je zapravo i sjajan način da vam partner stavi do znanja da ste mu privlačni.

Poljubac u obraz

Sasvim je OK ako vas partner ponekad poljubi u obraz, ali ako vas stalno tako ljubi, verovatno više nije preterano zaljubljen u vas. Ako je reč o muškarcu kojeg volite, a on vas stalno ljubi u obraz, to je maltene isto kao da se rukujete.

On vam na ovaj način pokazuje da mu je stalo do vas, ali ne na onaj romantičan način i ne privlačite ga kao žena.

Poljubac pored oka

Možda vam takav poljubac deluje čudno i neobično, ali otkiva da vas zaista ceni i da mu je stalo. Ovim gestom muškarac pokazuje čistu ljubav.

Poljubac u stomak

Ako vas partner poljubi u stomak, to znači da mu je potpuno prijatno sa vama i da oseća da ste i vi potpuno prirodni i opušteni u njegovom prisustvu. S obzirom na to da ne vole svi izgled svog stomaka, to što vas partner ljubi upravo u stomak je način da vam zahvali što dozvoljavate sebi da budete ranjivi pred njim.

