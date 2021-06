Varala ga, postavio kameru u sobu, onda je usledio HOROR

Pristala na sve da vrati njegovo poverenje, ali ono što se desilo nije očekivala!

Kada jednom nestane poverenja u vezi, jako je teško ponovo ga izgraditi. Jedna devojka iz Velike Britanije uverila se u to na sopstvenom primeru – nakon što je prevarila svog dečka, njegovo ponašanje se potpuno promenilo.

„Ja imam 27, a on 28 godina. Prevarila sam ga nekoliko puta i uništila sam njegovo poverenje“, započela je svoju priču ova devojka, koja je zatražila pomoć stručnjaka.

Nakon toga se njegovo ponašanje prema njoj potpuno promenilo, što je i očekivano, a ona je pristajala na sve kako bi spasila sedmogodišnju vezu.

„Morala sam nekako da pokušam da povratim njegovo poverenje i kada je tražio da postavimo kameru u našoj spavaćoj sobi kako bi on sve vreme znao gde se nalazim i šta radim, pristala sam“.

Ova devojka istakla je i da joj dečko zabranio da koristi društvene mreže, osim Snapchat-a, putem kojeg je proveravao šta je obukla i gde se nalazi.

„Pristala sam na sve samo da bih ga naterala da mi ponovo veruje. Želim da se udam za njega i predložila sam mu da počnemo da živimo zajedno, a onda sam doživela najveći šok u svom životu. On mi je opušteno rekao da njegova porodica ne zna za mene! Bukvalno sam ostala bez teksta, a on je dodao da su njegovi veoma religizni i da me nikada ne bi prihvatili. I dalje sam van sebe posle ovog saznanja i zaista ne znam šta da radim“, napisala je ona u pismu kojim je zatražila savet terapeutkinje Didre, kolumnistkinje britanskog lista „San“.

„Žao mi je, ali vaš dečko očigledno za ženidbu. Njegov način na koji je želeo da ponovo stekne poverenje u vas je opsesivan. Tačno je da ste varali i izgubili njegovo povrenje, ali to ne znači da morate da se odreknete svojih prava. Ponašanje vašeg dečka je veoma zabrinjavajuće jer on želi apsolutnu kontrolu nad vašim životom i vrlo verovatno će se njegova opsesija samo pogoršavati“, odgovorila joj je terapeutkinja.

Na kraju, savetovala joj je i da razmisli o raskidu, „ukoliko želi vezu koja je ispunjava i u kojoj se partner poštuje“.

