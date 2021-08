Večita dilema: Zašto se muškarci promene nakon seksa

Pitanje koje muči dobar deo ženske populacije je pitanje na koje se može odgovoriti samo ako se duboko zagleda u mušku psihologiju. Jer činjenica je da smo bitno drugačiji i da intimnost razumemo na potpuno drugačiji način. Zašto se muškarci menjaju nakon seksa? Šta se u njima događa i kako se nosite s tim?

Dobio ono što je hteo

Morate prihvatiti činjenicu da je jedan od najčešćih razloga zašto muškarci gube interes nakon seksa zapravo to što su dobili ono što su hteli. Njegov cilj je bio da vas natera da spavate s njim, a kada se to dogodilo nije imao više interesa da vas vidi. Vi ste samo broj na njegovoj listi, ali to ne biste trebali uzeti srcu, jer to verovatno niste mogli da predvidite.

Osetio da nema dovoljno hemije

Hemija je nešto što nas definitivno povezuje sa osobom koja nam se sviđa. Zapravo predstavlja osećaj snažne privlačnosti prema drugoj osobi. To je onaj prepoznatljiv i gotovo opipljiv trenutak kada tela bez vašeg svesnog uticaja počinju reagovati i „razgovarati“ jedno s drugim i kada se svaki dodir pretvori u vatromet. Ako se promenio nakon što ste proveli noć zajedno, velika je verovatnoća da je osetio da između vas nema dovoljno hemije, prenose mediji.

