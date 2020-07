Večna ljubav: 7 znakova koji pokazuju da ćete ostati zajedno do kraja života

U svakoj vezi postoji onaj presudni trenutak kada osetite da je stvar postala ozbiljna. Obično je to nakon nekoliko meseci zabavljanja kada znate da biste uradili sve za osobu sa kojom ste. Ona vam je sve i nikada niste nikoga voleli kao nju. Čini se, dakle, da je veza zaista ozbiljna, ali da li je to ljubav do kraja života pokazuju ovi znaci:

Spavate zagrljeni

Da li ste i kada spavate bliski i zagrljeni i u krevetu? Ako je tako, to ukazuje na veliki stepen intimnosti i komfora kada ste zajedno. To je dobar znak ozbiljne veze.

Zahvalni ste što ih imate

Obično hvala može učiniti čuda u vezi. Ako lako pokazujete zahvalnost svom partneru, vaša veza je definitivno veoma stabilna.

Imate iste teme za razgovor

Ako imate isti emotivni koeficijenat i veoma dobro razumete jedno drugo, vaša veza je sigurna.

Imate sjajnu hemiju u krevetu

Još jedan razlog zašto vam je veza odlična? Parovima koji i fizički veoma cene jedno drugo je suđeno da ostanu zajedno.

Družite se sa drugim parovima

Znak zdrave veze je druženje sa drugim parovima. Ljude u vezi privlače oni koju su takođe u vezi, mnogo više od samaca. To vam povećava i status u društvu.

Ali volite i da ostanete kod kuće

Ne morate svake subote da se sredite i obilazite klubove. Vi i vaš partner znate da je odličan provod i ako se sklupčate na kauču i zajedno pogledate film.

Uzbuđenje

I dalje se sećate kako ste se osećali kada vas je prvi put poljubio i još uvek osećate leptiriće u stomaku kada vas dodirne. Zato ćete se voleti do kraja života.

