Vegani bolji u krevetu od „mesoždera“?

Američki urolog pokušao je da kroz eksperiment sa trojicom sportista utvrdi kako ishrana utiče na seksualno uzbuđenje muškaraca, ali stručnjaci upozoravaju da ne treba donositi prerane zaključke.

Na pitanje da li su muškarci koji ne jedu meso bolji ljubavnici od onih koji jedu meso, pokušao je da odgovori američki urolog doktor Aron Špic. On je to pokušao da uradi kroz eksperiment u kome su učestvovali sportisti i to košarkaš, bejzbol igrač i trkač sa preponama.

Prve večeri su jeli buritose, meksički specijalitet sa mesom, a sledećeg dana to isto ali bez mesa, sa sojom i graškom. Sportisti su tokom noći nosili specijalni uređaj, a doktor je posmatrao aktivnost njihovih tela dok spavaju.

Posle bezmesnih obroka seksualno uzbuđenje muškaraca je trajalo tri do četiri puta duže nego kada su jeli meso, prenose Novosti. Doktor Špic smatra da će jači pol brže izgubiti muškost, budući da više od žena jede meso. Ali stručnjaci su saglasni u tome da ne treba donositi prerane zaključke.

Indijski ginekolog Raj Matur smatra da se iz ovog eksperimenta ne može izvući nikakva klinička pouka, niti savetovati muškarcima da ne jedu meso, jer nije reč o naučnom istraživanju.