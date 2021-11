Velika greška koju parovi prave kad žele da unaprede seksualni život

Suština zadovoljstva leži u tome koliko partneri uživaju u trenutku, u intimnosti, dodirima, uzdasima.

Kada par pokušava da oživi svoj seksualni život često prvo što urade jeste to da se trude da vode ljubav češće nego što to čine inače.

Ipak, mnogi ne shvataju da to zapravo nije rešenje njihovog problema. Koliko često ćete voditi ljubav zavisi od mnogo faktora.

Svaki par ima drugačije potrebe, nekim je sasvim u redu da imaju seks jednom nedeljno, dok ima onih koji ne žude za njim čak iako je to dosta duži period. Džesi Simerman, stručnjak za seks i bračne odnose, smatra da mnoge parove muči upravo to – količina s*ksa koju imaju u vezi.

– Mnogi parovi na seks gledaju samo kao na penetrativni odnos.

– Stoga, kada pokušavaju da poboljšaju seksualni život oni fokus stave na samu učestalost tog odnosa. Oni zapravo ne shvataju da to nije smisao vođenja ljubavi. Ono na šta zaboravljaju jeste da je primarni cilj celog čina zapravo povezivanje sa partnerom, ne samo fizički, već i psihički.

– Dakle, ako se usresredite na ostvarivanje određenog cilja vi ćete samo dodatno podići pritisak, koji može pogubno uticati na vaš libido – objašnjava ona. Svrha seksualnog odnosa nije samo da ga upražnjavate što češće.

– Poenta je da oboje uživate, da dosegnete neke do tada ne doživljene visine, da osetite međusobnu povezanost, da budete par. Kada odlučite da provedete veče zajedno učinite da to vreme bude samo vaše, podignite intimnost na viši nivo, bez pritiska da do samog odnosa mora da dođe – preporučuje Simerman.

Neka se intimni trenuci dešavaju spontano, bez ikakvih očekivanja, bez planiranja seksualnog odnosa.

– Pustite da vas intimnost povede tim putem, dodirnite partnera u prolazu, pošaljite mu tokom dana poruku koja će ga uzbuditi, spremite mu neku hranu koja sadrži afrodizijake, a onda se nakon večere raskomotite i u nekom izazovnom izdanju lezite na kauč pored njega. Shvatićete da su to trenuci koji vas mogu povesti put neočekivanog uživanja. – zaključila je Džesi.

