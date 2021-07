Verovali ili ne, ovih 7 stvari svi srećni parovi uvek rade zajedno

U ovim teškim vremenima, nije lako napraviti prostor za kvalitetno provedeno vreme, koje može uključivati zajednički obrok ili putovanje za vikend. Na kraju, nije važno šta radite već da li to vreme koje provodite zajedno stvarno posvećujete jedno drugome?

Zašto je tako? Jer se radi o zajedničkom radu koji je osnova svake veze.

„Timski rad je esencijalni sastojak za održivost veze, posebno one koja dugo traje. On dozvoljava partneru da neguje zajedničke ciljeve u vezi i da se stvori jedan smisleni zajednički život“, objašnjava dr. Dženi Skajler, porodični terapeut, prenosi Ordinacija.hr.

Ako želite da naučite kako da provedete kvalitetno vreme s partnerom, stručnjaci imaju sedam saveta.

1. Zajedno ručaju ili večeraju

U zavisnosti od vašeg rasporeda, nije uvek logično zahtevati da svaki obrok jedete zajedno, ali kad god to možete, pokušajte da se potrudite da za istim stolom sedite za doručak, ručak ili večeru.

„Deljenje obroka na kraju dana dopušta partnerima da spontano dožive bliskost, da se povežu nakon napornog dana i vremena koje nisu proveli zajedno“, objašnjava doktorka.

2. Na spavanje odlaze u isto vreme

Naravno da nije uvek moguće da su isto vreme odete u krevet, ali je važno to raditi kad god je moguće. „Jedan partner možda voli da čita do dugo u noć, ali sam čin odlaska u krevet u isto vreme simbolizuje koliko je posebna zajednica u kojoj se nalaze“, objasnila je dr. Skajler i dodala da odlazak u krevet u isto vreme povećava šanse za seksualnim odnosom, ili barem maženjem pre nego utonete u san.

3. Maze se svaki dan

Ako ne možete da u raspored ubacite maženje pre spavanja, pokušajte da svakog dana to radite barem 2 minuta, a možda niste znali da, kada dodirujete kožu partnera, mozak otpušta oksitocin, hormon koji će vam pomoći da se povežete. Uz to tim činom negujete intimnost pa stručnjaci preporučuju da vam to pređe u naviku.

4. Odlaze na sastanke

Čak i ako ste zajedno godinama, ili decenijama, važno je da nikada ne prestanete da izlazite kao par ili barem organizujete specijalne večere ili ručkove samo za vas dvoje. Puno istraživanja pokazuje da upravo ta navika povećava zadovoljstvo vezom, ali i seksualnim životom i utiče kao preventivna mera kada su u pitanju razvodi brakova.

Naravno, to je odličan način i da se zabavite, ponovo otkrijete jedno drugo i sklonite se od svakodnevnih aktivnosti.

5. Odlaze na putovanja

Bilo da je reč o izletu koji će trajati samo jedan dan ili noć, ili pak vikend, zajednička putovanja i odmori su odličan način da napunite baterije veze, stvorite pozitivne osjećaje i uspomene, objasnila je Meri Merser, psiholog. „To će vas nakratko pomeriti od dnevnih rutina i dati vašoj vezi osveženje koje će vam dobro doći.

6. Svaki praznik i slobodno vreme provode zajedno

Praznici su posebno vreme koje bi trebalo da provodite zajedno, kao par. „Važno je naravno obavljati sve dužnosti i obaveze koje imate, ali je isto tako važno planirati zajedničko vreme, male rituale, kako biste obeležili to vreme koje provodite zajedno.“, naglašava Šerman i dodaje da će to stvoriti trenutke zajedničke sreće i dati vam nešto čemu ćete se radovati zajedno.

7. Slavite male stvari

Ne morate da čekate neku posebnu godišnjicu ili praznik kako biste slavili svoju vezu ili brak. Dr. Merser savetuje da možete napraviti kalendar gde ćete označiti datume poput vašeg prvog susreta, datuma veridbe ili venčanja, ali i nekih malih trenutaka, poput diplome ili ostvarenja nekog ličnog cilja.

