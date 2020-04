Vrelo i vlažno iskustvo: Tri poze za nezaboravni seks pod tušem

„Seks pod tušem može biti ‘vruće’ iskustvo“, kaže doktorka Dženet Brito, psiholog i sertifikovana seksualna terapeutkinja iz Honolulua na Havajima. „Topla voda je opuštajuća i senzualna, a mokro telo može biti veoma uzbuđujući prizor.“

Međutim, neki u tome vide prilično neprijatno iskustvo: pločice znaju biti klizave, vodu je ponekad teško postaviti na savršenu temperaturu, a još je gore ako vam slučajno uđe u nos.

Uprkos prethodno navedenim nedostacima, pre nego što ga u potpunosti precrtate, ovih 7 koraka pomoći će vam da uživate u seksu pod tušem.

– U tuš stavite protivkliznu prostirku – gumena prostirka osiguraće bezbednost i manje brige kada su u pitanju klizave pločice, a to će vam dati priliku da se dodatno opustite i uživate.

– Koristite lubrikant – voda, iako prirodna tečnost nije idealna za „podmazivanje“ i može zapravo pojačati trenje između vas i partnera, prenosi Woman’s Health. Brito zato preporučuje nanošenje i korišćenje regularnog lubrikanta pre odlaska pod tuš.

– Pazite na položaj nogu – ponekad kada je telo dugo u određenom položaju, pogotovo u toplom i uparenom prostoru, mišići se opuste i može doći do nezgode. Iako se to ne događa toliko često, važno je da i vi i partner budete veoma oprezni kako od uzbudljivog i senzualnog vođenja ljubavi ne dođe do povrede.

– Usmerite glavu tuša prema torzu ili nogama – neka mlaz vode udara u vaša ili partnerova leđa, grudi i noge umesto lica i glave. Kada su u pitanju genitalije, voda kao što je već navedeno, može izazvati trenje, zato izbegavajte da je usmeravate u to područje. A kada je u pitanju lice i glava, ne želite svakako nezgode kao što su slučajno gutanje vode ili njen ulazak u nos.

– Koristite sapun za ‘seksi’ istraživanje – seks se ne odnosi isključivo na penetraciju. Uzmite sapun ili mrežicu za pranje i nežnim dodirima i masiranjem istražite partnerovo telo. Ponekad takva intimnost može uzbuditi više od samog čina seksa.

– Posle seksa, sledi pranje – Brito objašnjava da nakon seksa pod tušem uvek pažnju treba posvetiti i na ličnu higijenu, na isti način kao i nakon bilo koje druge seksualne aktivnosti.

Sada kada znate sve savete vezane uz seks pod tušem, obratite pažnju i na ove položaje koji dodatno mogu začiniti situaciju.

1. Uspravni položaj uz naklon

Ovaj položaj daje direktan pristup G-tački i odličan je za stimulaciju klitorisa.I vi i partner treba da čvrsto stanete na prostirku unutar tuša, vi stojite ispred njega i okrenete mu leđa. Zatim se možete nasloniti na zid, prislonivši ruke na njega ili se možete nagnuti prema napred. Vaš partner bi trebalo da stoji uspravno i pomoći vam u održavanju ravnoteže.

2. Zagrljaj nogama

Ovaj položaj je možda lakše izvesti ako unutar tuša imate klupicu za sedanje, ali moguće je i bez nje. Oboje čvrsto stanite na prostirku unutar tuša. Partner neka vas podigne, a vi nogama obgrlite njegov struk dok leđima dodirujete zid. Ako vam se to čini previše opasnim, pokušajte da spustite jednu nogu i držite je na podu, a drugom obgrlite njegov struk.

3. Položaj „kolica“

Ako ste ambiciozni možete pokušati i sa ovim položajem. Za njega je definitivno potrebna prostirka koja će sprečiti klizanje, a ono što treba da uradite je da se spustite na ruke i noge. Partner neka stane iza vas i podigne vas držeći vašu stražnjicu. Vi zatim nogama obgrlite njegov struk pružajući tako dodatnu potporu za vreme penetracije koja je za vreme ovog položaja veoma duboka.