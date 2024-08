Da li je vreme je za promenu: Ovo su nepogrešivi znaci da više niste srećni u braku

Brak zahteva zajednički trud i posvećenost

Održavanje zdravog braka je izazov koji zahteva angažovanje oba partnera. Ako osećate iscrpljenost zbog vašeg odnosa, važno je da prepoznate uzroke tih osećanja i pronađete način da ih prevaziđete. Razumevanje problema i aktivno traženje rešenja mogu vam pomoći da povratite sreću i zadovoljstvo u vašem braku.

Više niste najbolji prijatelji

U zdravom braku, supružnici su najbolji prijatelji i međusobna podrška. Ako ste primetili da više ne delite sa suprugom važne događaje iz svog života, ili jednostavno nemate želju da s njim razgovarate, to može biti znak da nešto nije u redu. Razmislite o tome zašto se ovo događa.

Počeli ste da ga upoređujete s drugima

Ako sve češće mislite: „Kako je Lenin muž pažljiv, a Svetlanin je privlačan, a moj… nije,“ to je ozbiljan znak da ste možda već spremni na promene. Umesto da dozvolite da takve misli eskaliraju, otvoreno razgovarajte sa svojim suprugom i pokušajte da rešite problem bez daljih komplikacija.

Ne svađate se, ali ni ne volite

Neki parovi se nikada ne svađaju, ali to ne znači da je njihov brak savršen. Nedostatak konflikta može ukazivati na to da su partneri postali ravnodušni jedno prema drugom. Kada čak i svađa izgleda suvišna, to može biti znak velikog jaza među vama. Pokušajte da razgovarate kao odrasli ljudi i pronađete rešenje koje odgovara oboma.

Vodite odvojene živote

Ako vi i vaš suprug provodite večeri odvojeno, svaki za svojim računarom, ne komunicirate i zaboravljate važne porodične datume, to su jasni znaci da vaš brak možda ne funkcioniše. Pokušajte da razgovarate iskreno i otvorenog srca. Možda još uvek postoji šansa da popravite stvari, ali samo ako oboje to zaista želite.

(avaz.ba)

