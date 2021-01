Za preljubu obično nije kriv manjak ljubavi, već ovo

Kada se prevara desi u vezi, to ne mora da znači da je ta veza loša ili da je jedan do partnera prestao da voli. Veza se može spasiti i nakon preljube ako je veza dobra i ako se partneri istinski vole.

Ako ste odlučili da nastavite dalje nakon prevare, imajte na umu ovih 5 stvari:

1. Budite potpuno iskreni: Nema više laganja, izgovora i opravdavanja. Vreme je da otvorite sve karte kako biste bili sigurni da li je vaša veza vredna borbe. Oporavak veze nakon prevare nije lagan proces, ali uz dovoljnu želju i trud partnera – moguć je.

2. Pokušajte da shvatite zašto i kako je došlo do prevare: Koliko god ne želite da čujete detalje i pojedinosti, upravo oni vam mogu pomoći da racionalnije sagledate neprijatnu situaciju i da shvatite gde je problem nastao. Neznanje sa sobom donosi dosta pretpostavki, koje vam mogu bespotrebno opteretiti um. Pitajte sve što vas zanima, nemoj da živite u strahu od istine.

3. Naučite da prihvatite: Prihvatiti znači shvatiti da se nešto dogodilo i ostati realan. Ako prihvatite stvari takve kakve jesu i oprostite, nemate pravo da u budućnosti konstantno nabijate partneru na nos zbog toga što je uradio.

4. Zaboravite na osvetu: Partner vas je izneverio, povredio, razočarao; želite da mu uzvratite istom merom, ali to nije rešenje. To ti neće doneti nikakvo olakšanje. Ako je on pogrešio, ne morate i vi. Na druge načine se rešava ovaj komplikovan problem. Ne igrajte igre, igrali ste ih i previše.

5. Preuzmite odgovornost: Ako ste odlučili da spasite vezu, onda morate biti spremni i na ovaj korak. Preuzimanje odgovornosti znači da ste oboje svesni gde ste pogrešili i koje stvari treba popraviti.

