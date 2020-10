Zaboravite bivšeg – u 13 koraka!

Bilo da je ta osoba ljubavnik ili prijatelj, to sad više nije bitno, jer više nije deo vašeg života. Sve što sada želite je da naučite kako da sve o toj osobi što pre zaboravite.

Preboleti nekoga nije lako. Možda su vas izdali ili prevarili, ili ste vi odlučili da nije dobro po vas da budete u njihovoj blizini, štagod da je razlog, ponavljamo, to sada apsolutno nije važno. Sada je potrebno naučiti kako sve to ostaviti iza sebe jer je to jedini način da se izborimo sa bolom. Upoznajte se sa 13 saveta koji će vam pomoći u tome.

Nije moguće izbrisati sećanja

Idealno bi bilo kada bi postojala mogućnost direktnog brisanja sećanja, kao u filmovima. Kako to još uvek ne postoji, trudite se da manje mislite na te osobe, odnosno fokusirajte se na druge stvari i zaokupite um drugim stvarima koje vas čine srećnim.

Vreme čini svoje

Svi žele da se što ranije otarase loših uspomena, ali ne znači da će vreme uvek biti na našoj strani. U zavisnosti od ličnosti, nekome će biti potrebno nekoliko nedelja, pa sve do nekoliko meseci ili čak godina da zaboravi to što želi.

Oslobodite sebe

Većina ima problema da nastavi dalje jer se ne oseća potpuno oslobođenim, jer još uvek ima nedovršenih poslova. Ako želite da pronađete svoje oslobođenje, recite sve što vam je na duši; ako ne možete da razgovarate, onda napišite pismo, pomoći će vam da oslobodite svoj um za dalje pohode.

Oslobodite svoje emocije

Podelite svoja osećanja sa drugima, kako ne biste stajali u mestu. Negativne emocije će vas sputavati da krenete dalje, zato se ispraznite i iskažite svoje emocije.

Presecite sve veze

Težak korak, ali apsolutno neohodan ako želite da zaboravite nekog. Izbrišite broj telefona, mejl, kao i sve kontakte na društvenim mrežama, kao da nikada ništa nije ni postojalo. U suprotnom će se vaše uspomene samo obnavljati.

Zaboravite sve njihovo

Ako ste imali omiljeni bar, nemojte ići tamo neko vreme; ako posećujete istu teretanu, pronađite drugu. Možda će izgledati kao da ih izbegavate, ali to je neohodno. Iz vašeg života izbacite sve što vas podseća na njih, kako bi se koncentrisali na druge stvari i što pre ih zaboravili.

Ne mrzite ih

Moguće je da ste povređeni i uznemireni, ali neophodno je oprostiti ako zaista želite da razumete kako zaboraviti. Ne radite to zbog njih, već zbog vašeg psihičkog zdravlja. Oprostiti nije lako, ali mržnja će vas sprečiti da nastavite dalje.

Pričajte pozitivno o njima

Ni ovaj korak nije lak, ali je neophodan. On naravno ne znači da sada treba da pričate da je vaš bivši partner predivan i da ga volite, već da cenite utrošeno vreme i da ste naučili mnogo toga.

Krenite dalje

Ako mislite da ne možete da nastavite dalje, varate se. Setite se da ste imali život i pre ove veze i da je sve funkcionisalo na normalan način.

Postavite sebi pitanja

Šta smo videli u njima? Zašto smo bili u toj vezi? Važno je postaviti sebi pitanja i pažljivo tumačiti odgovore kako bi sagledali situaciju sa svih strana.

Ostvarite ciljeve

Ne mislite na bivše ljubavi tako što ćete misliti na sebe. Usredsredite se na ciljeve koje želite da postignete i snove koje želite da ostvarite. Iskoristite ovo vreme za stvari koje vas ispunjavaju.

Povremeno ćete ih se setiti

I kada potpuno prebolite nekog, uvek će postojati trenuci kada ćete ih se setiti. Tada imajte na umu da je to stvar vaše prošlosti i da se fokusite na budućnost, na nove veze koje su pred vama.

Ne nadajte se

To je upravo ono što sprečava ljude da nastave dalje. Ako mislite da će stvari biti kao pre i da će se sve srediti, a to se ipak ne desi, onda sledi razočaranje. Prihvatite da je veza gotova i nastavite dalje.

