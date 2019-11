Zaboravite na krevet: Sjajna i neobična mesta za odličan seks

Krevet je i dalje za mnoge jedina asocijacija za vođenje ljubavi, ali ponekad je potrebno izaći iz zone konfora kako bi doživeli nešto spektakularno.

Ako želite da vaš seksualni život postane mnogo inovativniji i vreliji, zašto ne bi jednostavno promenili mesto na kom vodite ljubav. Ovo su samo neka od mesta na kojima možete doživeti potpuno neverovatno seksualno iskustvo.

Veš mašina

Možda ste vi već probali vibracije veš mašine tokom seksualnog čina pa vam ona ne predstavlja ništa novo, ali za sve one koji se nisu voleli na mašini za pranje veša, neka slobodno to pokušaju dok njihova mašina radi nešto korisno. To je savršen način da se spoji lepo i korisno, a vibracije koje rad mašine proizvodi pospešiće i intenzivirati vaš seksualni doživljaj.

U kabinama za presvlačenje

Zamislite situaciju: Draga vas je opet naterala da idete sa njom u kupovinu. Vama je to, naravno, užasno mrsko, ali odlučili ste da joj udovoljite. Ponela je brdo stvari u kabinu da proba, a vi treba da odlučite šta joj najbolje stoji. Umesto da je posmatrate dok svakih pet minuta izlazi obučena u nešto novo, iznenadite je u kabini i priuštite oboma nezaboravan seksualni doživljaj.

Na uštogljenim zabavama

Morali ste žrtvovati još jedno veče jer vas je šef naterao da prisustvujete uštogljenoj zabavi, prijemu koji posećuju vaši poslovni partneri, a prosek godina u balskoj sali je 60? Povedite svoju dragu/dragog i posetite toalet. Osećaj da radite nešto zabranjeno na mestu na kom to, prema svim moralnim i poslovnim kodeksima ne biste smeli, dodatno će pojačati vašu požudu, a seks bi mogao biti jedan od boljih u vašem životu.

U garaži vašeg prijatelja

Pozvani ste na zabavu kod svog prijatelja. Atmosfera je sasvim u redu, ali u očima svoga partnera/partnerke vidite da bi noć mogla biti još bolja. Iskradite se pod izgovorom da idete po pivo i volite se u garaži ili u dvorištu kuće vašeg prijatelja dok su svi vaši poznanici u kući. Verujte, niko neće primetiti da vas nije bilo tih spektakularnih 20 minuta.