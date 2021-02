Zaljubljeni ste? Evo šta se događa u vašem telu!

Naše telo savršeno dobro zna kad nas obuzme ljubav. Pogledajte na koje sve neobične, pa i smešne, načine ono reaguje kad smo ozbiljno zaljubljeni.

1/5 sekunde je dovoljna

Iako je oko te teze bilo dosta sporova i nedoumica, čini se da ljubav na prvi pogled ipak postoji. Naime, zaljubljivanje aktivira čak 12 područja mozga, otkriveno je u istraživanju objavljenom u stručnoj publikaciji „Journal of Sexual Medicine“. Rezultat? Da ste zaljubljeni, možete da „znate“ već u roku od jedne petine sekunde.

Srce usporava ritam

Zaljubljenost utiče na količinu mnogih hormona u telu. Posledica – dolazi do snižavanja krvnog pritiska i usporavanja ritma rada srca.

1 sat sna manje

Više različitih studija došlo je do istih rezultata kad je reč o spavanju i zaljubljenosti: svi zaljubljeni ispitanici uključeni u te studije izjavili su da gube najmanje jedan sat noćnog sna otkad su se zaljubili. Prema analizama tih studija, objavljenim u stručnoj publikaciji „Journal of Adolescent Health“, naučnici smatraju da zaljubljene noću drži budnim razmišljanje o osobi koju vole.

Postajemo zaboravni

Kad smo sasvim obuzeti nekom osobom ili, što bi se reklo, zaljubljeni „do ušiju“, naš mozak počinje da otpušta veće količine oksitocina, tzv. hormona ljubavi. On intenzivira osećaj povezanosti, no s druge strane može da oslabi sposobnost pamćenja. Dakle ako smo zaljubljeni, to je objašnjenje za svojevrsnu odsutnost duha i zaboravnost.

Ljubomora izlazi na videlo

Čini se da tu jednostavno nema pomoći: kad smo zaljubljeni i vidimo voljenu osobu da razgovara s drugom ženom (ili muškarcem), ljubomora jednostavno izbija na površinu. Nedavno sprovedeno istraživanje na Univerzitetu na Floridi pokazalo je da nas ljubav čini previše zaštitnički raspoloženim prema našim partnerima i partnerkama.

Manje grčeva i bolova

Istraživanje sprovedeno na „University School of Medicine“ u Stanfordu, pokazalo je da ljubav aktivira neke nervne receptore u mozgu koji deluju poput lekova za ublažavanje bolova. Stoga grčevi i bolovi koje je osoba pre osećala, kad se zaljubi, nestaju ili se barem ublažavaju.

Sve ima slađi ukus

U jednom istraživanju, objavljenom u stručnoj publikaciji Američkog udruženja psihologa, studenti-ispitanici imali su zadatak da pišu o svojim ljubavima, a zatim su dobili različitu hranu i pića da ih isprobaju. Bez obzira na to kakva je hrana zapravo imala ukus, svi ispitanici došli su do istog zaključka – da sve ima nekako slađi ukus nego inače.

Teže se koncentrišemo

Istraživanje objavljeno u časopisu „Motivation and Emotion“ pokazalo je da, zato što neprekidno razmišljamo o našem partneru (ili partnerki), zaljubljenost može da smanji našu sposobnost koncentracije. Zbog toga se teže usredsređujemo na specifične zadatke.

Ton glasa postaje viši

Kad žene razgovaraju s muškarcem koji im je privlačan, često govore višim tonom nego inače. To tvrdi istraživanje objavljeno u stručnoj publikaciji „Journal of Evolutionary Psychology“.

Ljubav učvršćuje kosti

Ljubav ima i sasvim neočekivane efekte. Naučnici su, naime, otkrili vezu između parova koji su u srećnom braku i zdravijih i čvršćih kostiju.

Srećni smo i euforični

Endorfin je poput prirodnog morfijuma u našem telu, a kad smo zaljubljeni, dolazi do njegovog pojačanog lučenja. Učinak je jednak kao učinak heroina ili opijuma: izaziva stalan osećaj sreće i euforije, piše Živim.hr.

Zaljubljenost je poremećaj?

Eh, da. Istraživanje sprovedeno na Univerzitetu u Pizi pokazalo je da je nivo serotonina u novozaljubljenim osobama jednaka količini serotonina kod pacijenata s opsesivno-kompulzivnim poremećajem. To objašnjava zašto neprekidno razmišljamo o partneru (partnerki), zašto imamo potrebu da neprekidno budemo uz njega/nju, da znamo šta radi, gde je…

