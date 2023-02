Zanimljivo otkriće: Ovih dana tokom godine seks je najbolji

‘Slavljenički’ seks može biti jedna od najboljih intimnih radnji koje ćete imati tokom cele godine. Naime, nedavno istraživanje otkrilo je da slavljenički dani poput rođendana ili Dana zaljubljenih dovode do najboljih seksualnih iskustava među parovima. Ali, uprkos tome, čak 40 posto ispitanika izjavilo je da 14. februara ipak neće imati seks s partnerom, piše Daily Star.

Iako je to dan kada mnogi očekuju samo seks, neki priznaju da im to taj dan nije prioritet, a naročito jer mogu da osete pritisak okoline da to moraju da urade baš tada. Dan zaljubljenih je proglašen praznikom koji podstiče najpustolovniji seks, a 53 posto ljudi kaže da je to zbog isprobavanja novih poza. Više od trećine (36 posto) odraslih osoba takođe priznaje da osećaju pritisak da imaju seks u vreme tog praznika.

Nedavno istraživanje na više od 2000 odraslih, koje je sproveo brend seksualnog wellnessa Lovehoney, pokazalo je da se ljudi ne suzdržavaju kada je u pitanju slavljenički seks. Čak 64 posto ispitanika reklo je da se na sopstveni rođendan najviše vode ljubav, a 63 posto priznalo je da se napali na partnerov rođendan. Dalje, 61 posto reklo je da Dan zaljubljenih može biti veliki dan za seks, ali 39 posto ispitanika reklo je da seks nije nešto čime bi obeležili tu priliku.

Kako bi razumeli zašto se ljudi osećaju sklonije seksu tokom praznika, iz Lovehoney-a su razgovarali s dr. Džustinom Lehmilerom, socijalnim psihologom i istraživačem na Institutu Kinsey.

– Socijalni psiholozi odavno znaju da se jake emocije ponekad mogu zameniti sa seksualnim uzbuđenjem – ili mogu da imaju efekat pojačavanja seksualnog uzbuđenja. Dakle, ako ste usred uzbudljive proslave na kojoj je vaše telo u pojačanom stanju opšteg fiziološkog uzbuđenja, (npr. broj otkucaja srca vam je ubrzan), a to je povezano sa znakovima seksualnog uzbuđenja (npr. upoznajete privlačnu novu osobu), to povećava šanse da budete raspoloženi za seks. Povrh toga, ljudi često konzumiraju alkohol kada slave i, u malim do umerenim dozama, alkohol može da deluje kao afrodizijak jer smanjuje seksualne inhibicije – objasnio je psiholog.

Istraživanje je pokazalo da je najčešći razlog zbog kojeg odrasli veruju da je njihov seks pustolovniji tokom praznika, isprobavanje novih poza (35 posto). Nakon toga razlog je bio što to rade duže vreme (45 posto), te zato što to rade više puta tokom dana (39 posto). Istraživanje je takođe pokazalo da čak jedna od sedam (13 posto) odraslih osoba slavi neke datume seksom u troje kako bi začinili svoj seks. Osim toga, istraživanje je pokazalo i da više od jedne trećine ispitanika (36 posto) zapravo oseća pritisak da imaju seks je to jednostavno takva prilika.

– Kada počnete da imate seks iz obaveze, to može smanjiti vašu buduću seksualnu želju jer je verovatno da seks neće biti dobar. Obvezni seks može stvoriti više problema u vašem seksualnom životu nego što ih rešava. Ako seks počne da se čini obaveznim u vašoj vezi, vreme je da se s partnerom porazgovarate o seksualnim odnosima. Šta vam funkcioniše, a šta ne? Kako se možete vratiti seksu kakav stvarno želite? – dodao je.

