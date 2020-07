Zašto je, kada muškarci varaju, uvek kriva ta druga žena

Kada čujemo reč rasturačica doma, uvek najpre pomislimo na ženu, nečiju ljubavnicu. I uvek je kod prevare kriva ona, druga žena. Sudimo dadiljama koje su krive za raspad brakova poznatih ličnosti, poput Dženifer Garner i Bena Afleka, Gven Stefani i Gavina Rosdejla, Džud Loa i Sijene Miler jer su one u našim očima zavele uzornog muža i oca.

Mnoge žene promene izgled nakon rođenja dece i malo koja izgleda kao Monika Beluči, ali uvek moramo biti svesni činjenice da je potrebno dvoje za tango (odnosno, u ovom slučaju, vanbračnu avanturu), pa zašto onda ta druga žena snosi svu krivicu kod preljube?

Mi pretpostavljamo da su muškarci uvek loši

Muškarci su počinioci većine zločina o kojima gledamo na televiziji ili čitamo. Postoji uverenje da su muškarci džukci, a da su žene dobre i nežne, kaže Kristina Hartman, doktorka nauka iz oblasti ponašanja i ekspert za veze. Kada žene urade nešto loše, lako nam je da se naljutimo na njih zbog toga, jer se to kosi sa njihovom prirodom. To je kao da su prekršile sveti kod (onaj koji kaže da se ne petljate sa tuđim muškarcima). Ova žena se zato smatra zlom ku**om, dok je muškarac jednostavno pogrešio, a u stvari je upravo on prekršio zavet koji je dao.

Lakše je mrzeti je

Druga žena je laka meta, naročito ako je ne poznajemo ili ako vam nije prijateljica. Mrzeti nekog koga volite, a ko se ogrešio o vas, je veoma teško, objašnjava Hartmanova. Svaljivanje krivice na muškarca dovodi do mnogih neugodnih pitanja: Šta ako je moj brak farsa?, Možda on nije onaj za kog sam ga smatrala, ili Da li ću do kraja života biti sama?. A ako za prevaru okrivite drugu ženu, to je zbog toga što već planirate da ostanete u vezi, ali vam je potreban neko na koga ćete usmeriti svoj bes, kaže psihološkinja Brandy Engler.

Mislimo da ga je ona zavela

Hartmanova o ovome kaže: Mislimo da će sve biti u redu ako uspemo da se rešimo ljubavnice jer ga ona izaziva i tera na prevaru. Ali znamo da postoji milion razloga zašto muškarci varaju, i oni su obično mnogo veći od uklanjanja druge žene s puta. Mnogo je efikasnije zaboraviti na osuđivanje ljubavnice i pokušati da razumete njegovo ponašanje. Muškarci retko varaju jer im sadašnja partnerka nije dovoljno lepa ili im je ljubavnica privlačnija. Obično to čine jer su ljuti na partnerku ili one ne ispunjavaju njihove psihičke i fizičke potrebe, dodaje Englerova.

Tako da sledeći put kada pokušate da utešite prijateljicu koja je prolazi kroz partnerovu preljubu ili se i sami nađete u toj situaciji, morate obuzdati sve osećaje koje imate ka drugoj ženi. Jer na kraju krajeva, ona je samo još jedna od mnogih koje pokušavaju da pronađu ljubav na ovom svetu.

